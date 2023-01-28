«كلنا واحد».. «جناح الأزهر» بمعرض الكتاب يحتفي بالطلاب الموهوبين من ذوي الهمم

احتفى جناح الأزهر الشريف، بالتعاون مع مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال، اليوم السبت، بالطلاب الموهوبين والمبدعين من ذوي الهمم، ضمن فريق الأزهر الدولي لدعم الابتكار والإبداع، في إطار مبادرة “كلنا واحد” لدعم ذوي الهمم الموهوبين للعام الثاني على التوالي داخل جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال "٥٤".

قدم فريق إبداع الأزهر الدولي لذوي الهمم الذين حرصوا على المشاركة في فعاليات وأنشطة جناح الأزهر الشريف بمعرض الكتاب، وجاءوا من كافة محافظات مصر، عروضًا فنية متميزة وابتهالات دينية في حب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، و عروض فنية وابتهالات، تعمق الروح الوطنية وقيم الولاء والانتماء للأوطان ومصرنا الغالية، وتبرز مكانة الأزهر الشريف ودوره الديني والتعليمي على مر التاريخ.

وأطرب الطلاب المبدعين: يوسف جمعة محمد ذكي، بالصف الأول الاعدادي من منطقة الدقهلية، رغم معاناته من مرض العظم الزجاجي، وكذلك المبتهل المنشد، يوسف السيد، بالصف الأول الإعدادي الحاصل على مراكز دولية في حفظ القرآن والقراءة والإنشاد، والطالبة مريم عبد العزيز، والمبدع عمرو برهام، رواد جناح الأزهر الشريف بأصوات عذبة ندية وابتهالات وعروض فنية متميزة نالت إعجاب وتصفيق رواد جناح الأزهر، الذين حرصوا على التقاط الصور معهم وتحفيزهم.

تستهدف مبادرة (كلنا واحد) لدعم ذوي الهمم الموهوبين، التي أطلقت برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبإشراف عام من فضيلة الدكتور محمد عبدالرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، رئيس مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال بمشيخة الأزهر، إلقاء الضوء على مبدعي الأزهر الشريف من ذوي الهمم في مجالات التلاوة والإنشاد والابتهالات الدينية والمسرح، وإلقاء الشعر من أجل تكوين نماذج فريدة وتنمية وتطوير قدرات وطاقات ذوي الهمم ليتميزوا ويبدعوا ويكونوا نواة للمستقبل رغم معاناتهم.

ويشارك الأزهر الشريف بجناح خاص بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته (54) للعام السابع على التوالي، ويقع جناح الأزهر بقاعة التراث رقم (4)، ويستقبل زواره طول فترة المعرض من 26 يناير حتى 6 فبراير لعام 2023م، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

ويقع جَنَاح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، في قاعة التراث رقم (4)، ويمتد على مساحة نحو ألف متر.