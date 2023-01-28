السبت 28 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انهيار أجزاء من عقار غرب الإسكندرية.. وإزالة الخطورة الداهمة دون إصابات

سقوط اجزاء من عقار
سقوط اجزاء من عقار غرب الإسكندرية

انهارت أجزاء من عقار قديم، بمنطقة القباري، بنطاق حي غرب الإسكندرية، دون حدوث إصابات أو خسائر.

تلقت غرفة عمليات حي غرب الإسكندرية بلاغًا يفيد بانهيار أجزاء من بلكونة بالعقار 35 شارع النظام من شارع الأمير لؤلؤ بالقباري، وأخرى معلقة، وانتقل مسئولو الحي لموقع العقار على الفور.

وكلفت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب، بحملة فورية لإزاله الخطورة الداهمة من عقار شارع النظام، وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين، مشيرة إلى أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات.

ونفذ حي غرب على الفور حملة بتواجد سكرتير عام الحي وإدارة إشغال الطريق بالحي، تم فيها إزالة الأجزاء التي تمثل خطورة داهمة حفاظًا على سلامة المواطنين، وتبين أن العقار مكون من دور أرضي وأربعة أدوار علوية، وصادر بشأنه قرار إزالة وترميم من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالحي.

عقار قديم غرب الاسكندرية دون حدوث إصابات بانهيار اجزاء غرفة عمليات الإسكندرية

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وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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