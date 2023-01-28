السبت 28 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

المتاحف تحتفل بالعيد الـ71 للشرطة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

احتفلت بعض المتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار بالعيد 71 بالشرطة، الذي يوافق 25 يناير من كل عام، وذلك من خلال تنظيم جوالات إرشادية مجانية للجمهور داخل القاعات المختلفة بها، وورش فنية للأطفال، وتقديم باقات الزهور للزائرين، وتكريم عدد من أسر شهداء الشرطة، وتنظيم الندوات العلمية والثقافية حول دور وتضحيات الشرطة.

وأوضح مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، أنه تم أيضا افتتاح عدد من المعارض الأثرية المؤقته لتسليط الضوء على دور الشرطة عبر العصور المختلفة والأسلحة والأدوات التي تم استخدامها، وذلك في كل من متحف قصر محمد علي بالمنيل، والشرطة بالقلعة، وكفر الشيخ، وآثار طنطا.

وتحت عنوان "الشرطة المصرية من خلال الأسرة العلوية"، تم افتتاح معرض أثري بمتحف قصر محمد علي بالمنيل بالتعاون مع المنافذ الأثرية والجمارك.

وقالت آمال صديق، مدير عام المتحف، إن المعرض يضم مجموعة من القطع الأثرية التي تم ضبطها بالموانئ المصرية من عصر أسرة محمد علي، من أبرزها بدلة خاصة بالأمير أحمد رفعت، ومجموعة من الأوسمة والنياشين والميداليات تتضمن ميدالية مهداه للأمير محمد علي بمناسبة اليوبيل الذهبي لكلية البوليس الملكية، ومجموعة من الأسلحة تضم سيوفا وخناجر وغدارات وبندقية. ومن المقرر أن يستمر المعرض لمدة شهر.

أما متحف الشرطة القومي بقلعة صلاح الدين، فتم افتتاح معرض أثري تحت عنوان "ذاكرة عيد الشرطة المصرية“. وأوضح الأستاذ عبدالباسط محمود مدير عام المتحف، أنه يتضمن مجموعة من الأسلحة التي استخدمتها كل من الشرطة المصرية وقوات الاحتلال البريطاني خلال أحداث معركة الإسماعيلية في ٢٥ يناير عام ١٩٥٢م، كما يضم بعض الصور النادرة التي تجسد أحداث تلك المعركة.

وافتتح متحف كفر الشيخ معرضا بعنوان "حماة الوطن". وأشار الدكتور أسامة فريد عثمان مدير عام المتحف، أنه يضم مجموعة من الأسلحة تشمل غدارات وقربينات ترجع للقرن الثامن عشر، وبنادق ورشاشات من معركة الإسماعيلية، ولوحة لأفراد الشرطة من العصر العثماني، وسيف له جراب من الجلد والفضة. ومن المقرر أن يستمر المعرض لمدة شهر.

كما افتتح متحف آثار طنطا معرضا بعنوان "الشرطة... عين مصر الحارسة". وقال الدكتور عماد بدير مدير عام المتحف، أن المعرض يضم مجموعة من الأسلحة التي تم استخدامها في الحماية والحراسة، منها رؤوس سهام برونزية ترجع إلى العصر المتأخر، وسيف له جراب من عصر الأسرة العلوية، وعدد من السكاكين الظرانية من عصر ما قبل التاريخ.

قطاع المتاحف عيد الشرطة شهداء الشرطة الشرطة المصرية متحف

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على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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