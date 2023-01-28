القبض على 8 إرهابيين في 5 محافظات بالعراق

أعلن العراق، اليوم، القبض على 8 إرهابيين خطرين في 5 محافظات.

وذكرت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، في بيان، أنه بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لقسم وشعب (استخبارات وأمن) قيادة عمليات كربلاء والفرق السابعة والرابعة عشر والسادسة عشر وبالتعاون مع استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادات وبمشاركة قوة من قسم استخبارات ومكافحة إرهاب بابل وخلية صقور بابل، تم نصب كمائن محكمة في المحافظات (الانبار وميسان ونينوى وصلاح الدين وبابل).

وأضاف البيان: “أسفرت عن إلقاء القبض على (8) إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة (4 إرهاب) في قضاء الموصل وهيت والمسيب والمجر الكبير والشرقاط، وقد تم تسليمهم إلى الجهات المعنية ميدانياً وأصولياً”.