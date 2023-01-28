السبت 28 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

وزير التجارة والصناعة يترأس وفد مصر بقمة رؤساء الدول وقادة الأعمال بغانا

المهندس أحمد سمير
المهندس أحمد سمير

انطلقت، اليوم، بالعاصمة الغانية أكرا، فعاليات قمة رؤساء الدول وقادة الأعمال، وترأس الوفد المصري المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وضم الوفد الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجارى، والسفير أيمن الدسوقي، سفير مصر بغانا، والمستشار تجاري، أحمد طارق، رئيس المكتب التجاري المصري في غانا.

وشارك الوزير بعدد من الجلسات المنعقدة في إطار القمة، والتي تضمنت الجلسة الافتتاحية والتي شارك فيها رئيس جمهورية غانا، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي والسكرتير العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، فضلًا عن جلسة الدوائر المستديرة الرئاسية، والتي تضمنت التباحث بين رؤساء الدول وقادة وكبار رجال الأعمال الأفارقة حول الوثيقة الخاصة بمخرجات منتدى الوزراء وكبار المسئولين، والنظر في كيفية ضمان وجود دور محوري للشركات ومجتمعات الأعمال عند تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وكيفية مواجهة العوائق التي قد تواجهها عند تطبيق الاتفاقية.

كما شارك المهندس أحمد سمير أيضًا بجلسة الخطوات المستقبلية، والتي استعرضت المقترحات وخطة العمل والخطوات المستقبلية لتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وصولًا للتكامل الاقتصادي الإفريقي، بالإضافة إلى الجلسة الختامية، والإعلان عن انتهاء القمة الرئاسية الأولى حول الرخاء في إفريقيا.

كما شارك المهندس أحمد سمير أيضًا بجلسة الخطوات المستقبلية، والتي استعرضت المقترحات وخطة العمل والخطوات المستقبلية لتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وصولًا للتكامل الاقتصادي الإفريقي، بالإضافة إلى الجلسة الختامية والإعلان عن انتهاء القمة الرئاسية الأولى حول الرخاء في إفريقيا.

كما شارك المهندس أحمد سمير أيضًا بجلسة الخطوات المستقبلية، والتي استعرضت المقترحات وخطة العمل والخطوات المستقبلية لتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وصولًا للتكامل الاقتصادي الإفريقي، بالإضافة إلى الجلسة الختامية والإعلان عن انتهاء القمة الرئاسية الأولى حول الرخاء في إفريقيا.

 

 

اتفاقية منطقة التجارة الحرة احمد سمير وزير التجارة والصناعة اعل اري استعرض اصم

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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