مراسم استقبال الرئيس السيسى فى القصر الرئاسى بأذربيجان

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، لقطات من مراسم استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في القصر الرئاسي بباكو.

وجرى خلال الاستقبال عزف السلامين الوطنيين، واستعراض حرس الشرف.

واستقبل رئيس أذربيجان، إلهام علييف، الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقصر الرئاسي بالعاصمة باكو، اليوم.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، إلى أذربيجان، واستهل زيارته بالاجتماع مع كبار رموز الاقتصاد ورجال الأعمال ورؤساء كبرى الشركات في أذربيجان، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسئولين الأذريين وممثلي الجهات الحكومية المعنية المختلفة.