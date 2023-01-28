السبت 28 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

مراسم استقبال الرئيس السيسى فى القصر الرئاسى بأذربيجان

مراسم استقبال الرئيس
مراسم استقبال الرئيس السيسي

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، لقطات من مراسم استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في القصر الرئاسي بباكو.

وجرى خلال الاستقبال عزف السلامين الوطنيين، واستعراض حرس الشرف.

واستقبل رئيس أذربيجان، إلهام علييف، الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقصر الرئاسي بالعاصمة باكو، اليوم. 

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، إلى أذربيجان، واستهل زيارته بالاجتماع مع كبار رموز الاقتصاد ورجال الأعمال ورؤساء كبرى الشركات في أذربيجان، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسئولين الأذريين وممثلي الجهات الحكومية المعنية المختلفة.

ئيس عبد الفتاح السيسي التنمية الاقتصادي الاستقبال الرسمي اللقطات الأولي

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على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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