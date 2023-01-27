نتنياهو يصل إلى موقع عملية إطلاق النار في مستوطنة «النبي يعقوب» بالقدس

وصل بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، منذ قليل، إلى موقع حادث إطلاق النار في مستوطنة «النبي يعقوب» بمدينة القدس المحتلة.

وعقد نتنياهو جلسة تقييم أمني للأوضاع فور وقوع الحادث، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.

مقتل 7 إسرائيليين في إطلاق نار بـ«النبي يعقوب»

وأسفرت عملية إطلاق النار في مستوطنة «النبي يعقوب» بمدينة القدس المحتلة عن مقتل 7 إسرائيليين.

وأعلنت القوات الإسرائيلية أنها حيدت منفذ العملية، كما كثفت وجودها في محيط الحادث، وتقوم بعمليات تمشيط للمنطقة.

وكان الجيش الإسرائيلي نفذ عملية اقتحام لمخيم «جنين» بالضفة الغربية المحتلة، أمس الخميس، و أسفرت عن استشهاد 10 فلسطيين بينهم، امرأة مسنة.

وتشير التقديرات الإسرائيلي إلى أن عملية إطلاق النار في مستوطنة «النبي يعقوب» تأتي ردًا على عملية اقتحام جنين.