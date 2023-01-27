الجمعة 27 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

نتنياهو يصل إلى موقع عملية إطلاق النار في مستوطنة «النبي يعقوب» بالقدس

مستوطنة النبي يعقوب
مستوطنة النبي يعقوب

وصل بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، منذ قليل، إلى موقع حادث إطلاق النار في مستوطنة «النبي يعقوب» بمدينة القدس المحتلة.

وعقد نتنياهو جلسة تقييم أمني للأوضاع فور وقوع الحادث، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.

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قتل 7 إسرائيليين.. من هو منفذ عملية «النبى يعقوب» فى القدس؟

مقتل 7 إسرائيليين في إطلاق نار بـ«النبي يعقوب»

وأسفرت عملية إطلاق النار في مستوطنة «النبي يعقوب» بمدينة القدس المحتلة عن مقتل 7 إسرائيليين.

وأعلنت القوات الإسرائيلية أنها حيدت منفذ العملية، كما كثفت وجودها في محيط الحادث، وتقوم بعمليات تمشيط للمنطقة.

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عملية «النبى يعقوب» في القدس.. لحظة إطلاق النار ومقتل 8 إسرائيليين (فيديو)

وكان الجيش الإسرائيلي نفذ عملية اقتحام لمخيم «جنين» بالضفة الغربية المحتلة، أمس الخميس، وأسفرت عن استشهاد 10 فلسطيين بينهم، امرأة مسنة.

وتشير التقديرات الإسرائيلي إلى أن عملية إطلاق النار في مستوطنة «النبي يعقوب» تأتي ردًا على عملية اقتحام جنين. 

النبي يعقوب نتنياهو القدس رئيس الوزراء الاسرائيلي عملية إطلاق نار

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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