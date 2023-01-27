قتل 7 إسرائيليين.. من هو منفذ عملية «النبى يعقوب» فى القدس؟

كشفت المعلومات الأولية في إسرائيل عن هوية منفذ عملية إطلاق النار بمحيط كنيس يهودي في مستوطنة «النبي يعقوب» بمدينة القدس المحتلة.

وأسفر عملية إطلاق النار في مستوطنة «النبي يعقوب» بالقدس عن مقتل 7 إسرائيليين، فيما أصيب آخرون، معظمهم في حالة حرجة، بحسب ما أعلنته منظمة «نجمة داوود الحمراء» الإسرائيلية.

من هو منفذ عملية إطلاق النار في مستوطنة «النبي يعقوب»؟

وأوضحت المعلومات الإسرائيلية الأولية أن منفذ عملية إطلاق النار في «النبي يعقوب» هو شاب فلسطيني يدعى علقم خيري، 21 عامًا.

وأضافت المعلومات الإسرائيلية أن منفذ عملية «النبي يعقوب» من سكان حي الطور شرق مدينة القدس، وليس له خلفية أمنية لدى إسرائيل، حسبما نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.

ولم تتبن أية من الفصائل الفلسطينية تلك العملية حتى الآن.

وأعلنت القوات الإسرائيلية تحييدها منفذ العملية، كما تجري عمليات تمشيط للمنطقة بحثًا عن مساعدين له.

وعقد بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، جلسة تقييم أمنية للأوضاع، فيما توجه إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي إلى مكان الحادث.

اقتحام مخيم شعفاط.. والرد على «عملية جنين»

في السياق ذاته، أشارت تقارير فلسطينية إلى أن هناك قوات إسرائيلية اقتحمت مخيم شعفاط، منذ قليل.

وتأتي عملية إطلاق النار في مستوطنة «النبي يعقوب» بعد يوم واحد من العملية العسكرية التي شنها الجيش الإسرائيلي ضد مخيم «جنين».

واقتحم الجيش الإسرائيلي مخيم «جنين» بالضفة الغربية المحتلة، أمس الخميس، ما أسفر عن استشهاد 10 فلسطينيين بينهم امرأة مسنة.

ورفع الجيش الإسرائيلي حالة التأهب لديه، في ظل تهديدات الحركات الفلسطينية بالرد على عملية جنين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم، الجمعة، أنه تم رصد عملية إطلاق للصواريخ من قطاع غزة المحاصر، تجاه مستوطنات منطقة الغلاف.

وأشار إلى أن بطاريات القبة الحديدية الصاروخية اعترضت بعض الصواريخ، وبعضها وقع في مناطق مفتوحة.

وأكد أن سلاح الجو الإسرائيلي شن غارات ضد مواقع تابعة لحركة حماس الفلسطينية داخل القطاع المحاصر، ردًا على إطلاق الصواريخ.

ورفع الجيش الإسرائيلي حالة التأهب في صفوفه، استعدادا لأي سيناريو.