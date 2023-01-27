الجمعة 27 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

عملية «النبى يعقوب» في القدس.. لحظة إطلاق النار ومقتل 8 إسرائيليين (فيديو)

جريدة الدستور

وقع حادث إطلاق نار في محيط كنيس يهودي داخل مدينة القدس المحتلة، وأسفر عن مقتل 8 إسرائيليين.

وقال إيلي بين مدير منظمة «نجمة داود الحمراء» الإسرائيلية، منذ قليل، إن هناك 12 مصابًا في حادث إطلاق نار داخل كنيس يهودي في حي «النبي يعقوب» بمدينة القدس، معظمهم يعانون حالة حرجة.

لحظة إطلاق النار في كنيس يهودي بالقدس 

وأذاعت هيئة البث الإسرائيلية «كان» مقطع فيديو للحظة إطلاق نار في كنيس يهودي بالقدس المحتلة، معلقة: "يمكن سماع دوي الطلقات في عملية إطلاق النار".

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن القوات تمكنت من تحييد منفذ الحادث، الذي نزل من إحدى السيارات، وترجل إلى الكنيس، ومن ثم نفذ عمليته باستخدام مسدس.

وكثفت القوات الإسرائيلية وجودها في محيط حادث إطلاق النار، كما تجري عمليات تمشيط للمنطقة.

يأتي تلك الحادث بعد عملية اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم «جنين» بالضفة الغربية المحتلة، أمس الخميس، التي أسفرت عن استشهاد 10 فلسطينيين بينهم، امرأة مسنة.

إطلاق نار القدس النبي يعقوب إسرائيل كنيس يهودي جنين

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وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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