الجمعة 27 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مباراة في المهارات الفردية بين كباتن فرق «كابيتانو مصر»

كابيتانو مصر
كابيتانو مصر

بدأت مساء اليوم الجمعة، الحلقة الثانية عشرة من برنامج كابيتانو مصر على شاشة أون وهو البرنامج الذي تنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لاكتشاف المواهب الكروية.

برنامج كابيتانو مصر

وفي أجواء من المرح والدعابة، أقيمت مباريات في المهارات الفردية بين مدربي فرق كابيتانو مصر من خلال تسجيل أهداف من تمريرات سريعة وفي النهاية فاز الكابتن عبد الستار صبري كأكثر المدربين إحرازًا للنقاط.

وحل حارس مرمى الأرسنال السابق رامي شعبان ضيفًا عبر تقنية الفيديو على ناشئي برنامج كابيتانو مصر في حلقة اليوم.

ومثل رامي مفاجأة كبيرة للاعبين حيث بدأ في الحديث معهم قائلا، “أنا فرحان جدًا إني أشوفكم في البرنامج والمسابقة شدوا حيلكم أنا لما كنت قدكم في سن الـ14 سنة ما كنتش زيكم أنتم أحسن مني دلوقتي مليون مرة بالتوفيق ليكم”.

وبدأ رامي في إجراء حوار مع اللاعبين حول رحلته الاحترافية وعن تواجده في ناشئي الزمالك وعن مشوار محمد صلاح وعن مطربيه المحبين عمرو دياب وهشام عباس,

برنامج كابيتانو مصر كابيتانو مصر برنامج مصر اون فرق

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على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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