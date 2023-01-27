السبت 28 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

تعرف على رابط نتيجة امتحانات صفوف النقل لمحافظة القاهرة 2023

امتحانات النقل
امتحانات النقل

رابط نتيجة امتحانات صفوف النقل لمحافظة القاهرة 2023..  من الموضوعات التى ارتفعت معدلات البحث عنها خلال الساعات القليلة الماضية، بعد إعلان المديريات التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عنها توافرها.

“الدستور” يستعرض تفاصيل التى تحيط بهذا الأمر من خلال التقرير التالى..

 

البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة.. نتائج الامتحانات

أعلنت المديريات التعليمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى  لمحافظة القاهرة من خلال الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم، عن ظهور نتيجة صفوف النقل (الصف الرابع الإبتدائى وحتى الثانى الإعدادى) للمحافظة وتوافرها من خلال الدخول على  الرابط الخاص بالبوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة من خلال الضغظ على هذا الرابط 

https://eduserv.cairo.gov.eg

أو الاتصال تليفونيًا عبر رقم 09000100 من أي خط أرضي أو رقم 5757 من أى محمول.

وعقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، امتحانات صفوف النقل بداية من يناير وانتهت 16 يناير حيث أدى طلاب النقل الامتحانات فى مادتى اللغة العريبة والعلوم ومادة اللغة الإنجليزية والدراسات الإجتماعية.

إضافة إلى المواد غير المضافة المجموع وهي “التربية الفنية - التربية الدينية - الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات”.

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بوابة التعليم الأساسي.. بوابة مصر التعليمية نتائج الامتحانات 2023

 

بداية الترم الثانى 2023

وبحسب الخطة الزمنية التى وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فإن الدراسة للترم الثانى تبدأ في 11 فبراير 2023، بعد انتهاء إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني والتي تبدأ غدا 28 يناير الجاري، وتستمر لمدة أسبوعين ثم تكون بداية الترم الثاني 2023 للجامعات والمدارس.

2 إعدادي| نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2023 بالاسم فقط

بوابة التعليم الأساسي.. بوابة مصر التعليمية نتائج الامتحانات 2023

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023

18 أسبوعًا و 96 يومًا هم مدة الدراسة للترم الثانى 2023، حيث يبدأ السبت 12 فبراير وتنتهى  الدراسة فى  يوم الخميس 8 يونيو، بحسب الخطة الزمنية التى وضعتها الوزارة ثم تبدأ أمتحانات الفصل الدراسى الثانى. 

موعد امتحانات نهاية العام حسب الخطة الزمنية لوزارة لاتربية والتعليم 

امتحانات النقل للتعليم الأساسي بالإضافة إلى الشهادة الإعدادية تبدأ في يوم السبت الموافق 3/6/2023.

كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة بتاريخ: 10/6/2023.

امتحانات الدبلومات الفنية نهاية العام تبدأ بتاريخ: 8/7/2023

رابط نتيجة امتحانات صفوف النقل محافظة القاهرة 2023 المديريات التعليمية وزارة التربية والتعليم بداية الترم الثاني 2023 موعد امتحانات نهاية العام موعد أمتحانات الفصل الدراسي الثانى البوابة الألكترونية نتائج الامتحانات

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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رابط موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتائج الامتحانات 2023

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