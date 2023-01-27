الجمعة 27 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

هيثم الحاج علي: «البيست سيلر» حركة تسويقية هدفها جني الأموال

هيثم الحاج علي
هيثم الحاج علي

قال هيثم الحاج علي، الرئيس السابق للهيئة المصرية العامة للكتاب، إن مصر تنتج في حدود 10 آلاف مؤلف سنوياً، بما فيها عدد قليل للمؤلفات التاريخية والتراثية والتي لا يتجاوز عددها 2000 مؤلف.

"البيست سيلر"

وأكد هيثم الحاج علي، خلال لقائه ببرنامج "عن قرب" مع الإعلامي أحمد الدريني، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن مفهوم "البيست سيلر" يستغل فكرة السوقية، بحيث الكتاب الذي يحقق نسبة مبيعات عالية هو الذي يحصل على لقب "بيست سيلر"، مشييراً أن هذا المفهوم ما هو إلا حركة تسويقية من دار النشر لتحقيق مبيعات وجذب الجمهور.

أدب الرعب 

أدب الرعب ستظل مبيعاتها سارية خاصة في العمر من 12 حتى 18 عامًا وأضاف في حديثه، أن أدب الرعب ينال اهتمام كبير في الأعمار الصغيرة التي تبدأ من عمر 12 حتى 18 عامًا، مشيراً أنه سيستمر في الازدهار بهذا المتوسط العمري بالرغم من تواجد ألوان كتابية عديدة.

هيثم الحاج علي أدب الرعب عن قرب أحمد الدرينى دي ام سي

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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