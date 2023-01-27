الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم عبر موقع التأمينات والمعاشات 2023.. من الموضوعات التى ارتفعت معدلات البحث عنها خلال الساعات القليلة الماضية.

“الدستور” يستعرض جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر من خلال التقرير التالى..

أتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إمكانية الاستعلام عن قيمة المعاش وكل التفاصيل التى تحيط به من خلال استخدام الاسم تخفيفًا على المستفيدين بالمعاش.

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الاستعلام عن المعاش بالاسم

يمكن الاستعلام عن المعاشات من خلال استخدام الاسم.. ويتم من خلال الدخول على موقع التأمينات والمعاشات وذلك للاستعلام عن قيمة المعاش والبيانات الأساسية لملف المعاش من خلال الضغط على هذا الرابط

https://nosi.gov.eg/ar/Pages/HomePage/Home.aspx

الضغط على تسجيل الدخول وكتابة الرقم القومى لصاحب المعاش.

كتابة كلمة المرور فى حالة وجود حساب إلكترونى وفى حالة عدم امتلاك حساب لابد من إنشائه.

الضغط على اختيار "خدمات أصحاب المعاشات".

اختيار الخدمة المطلوب الاستعلام عنها من بين (الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش أو استعراض تطور زيادات المعاش).

اختيار أيقونة "بدء الخدمة" ثم كتابة البيانات المطلوبة.

تظهر النتيجة بعد أداء الخطوات السابقة.

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هيئة التأمينات الاجتماعية

تعرف على الخدمات التى يقدمها موقع التأمينات الإجتماعية..

يقدم موقع هيئة التأمينات الإجتماعية عدد من الخدمات للجمهور ومنها:

الاستعلام عن الرقم التأمينى

فى حال الرغبة فى الاستعلام عن الرقم التأمينى يرجى أتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع التأمينات الاجتماعية من خلال الضغظ على هذا الرابط

https://nosi.gov.eg/ar/Pages/HomePage/Home.aspx

الضغظ على خدمة الاستعلام عن الرقم التأمينى​ بالرقم القومى.

الضغط على زر ​​بدء الخدمة.

إدخال البيانات الشخصية ( الرقم القومى للمستعلم والاسم الأول للأم).

الضغظ على أيقونة أنا لست روبوت.

الضغط على إرسال الطلب.

بعد إرسال الطلب تظهر بيانات الرقم التأمينى.

خطوات استخراج الرقم التأمينى لأول مرة

أولًا: ستخراج الرقم التأمينى:

يجب الذهاب إلى مكتب التأمينات التابع له صاحب الطلب حسب البطاقة الشخصية.

تقديم صورة البطاقة الشخصية وأصل شهادة الميلاد المميكنة وصورة ضوئية للتسجيل من خلالها.

و​في حالة وجود رقم تأميني سبق تسجيله سيتم إبلاغ الشخص به.