إصابة راكبين سقطا من أحد القطارات بأوسيم

سقط شخصان من أحد القطارات بمنطقة أوسيم بمحافظة الجيزة، الأمر الذي تسبب في بتر قدم أحدهما وإصابة الآخر بإصابات بالغة في الرأس نقلا على أثرها إلى المستشفى المركزي لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وتلقت أجهزة الأمن بالجيزة إخطارا من شرطة النجدة مفاده وجود شابين مصابين على شريط السكة الحديد بأوسيم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على كل من “كريم م، 19 سنة”، مقيم كوم حمادة ومصاب ببتر بالقدمين، و"محمد م، 19 سنة"، مصاب بجرح بالجبهة وسحجات وكدمات بمختلف أنحاء الجسم.

وتبين أنهما سقطا من القطار، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة وسؤال المصابين للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.