طريقة تحضير طاجن اللحمة بالبصل بخطوات سهلة في المنزل

يعد اختيار وجبة غداء جديدة للتخلص من روتين الأطعمة المعروفة ليس بالمهمة السهلة للكثير من ربات البيوت، ومع ذلك فهناك وجبات شهية يمكن تعلم طريقتها بخطوات بسيطة، كما أنها تصلح للأشخاص المغتربين لسهولة تحضيرها.

طريقة عمل طاجن اللحمة في المنزل

في السطور التالية نقدم طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة، تصلح لكافة الأوقات.

المكونات:

نصف كيلو من اللحم مقطّع إلى مكعبات

بصل مقطّع إلى مكعبات متوسّطة الحجم 2

ثوم مفروم

ملعقتان كبيرتان من الزيت

ملح حسب الرغبة

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

فلفل أحمر حار

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طريقة تحضير طاجن اللحمة بالبصل:

في بداية خطوات طريقة تحضير طاجن اللحمة بالبصل، يغسل اللحم جيدًا بالماء والخل ،ثم يوضع في القدر مع ملعقتين من السمن والتوابل ويقلب حتى يتغير لونه ثم يضاف البصل ويشوح قليلاً.

يحمّي الزيت في مقلاة على حرارة متوسّطة، بعد ذلك يتم إضافة البصل والثوم مع رشة ملح وقلّبي من وقت إلى آخر حتى تذبل.

توضع مكعبات اللحم وتترك حتى تنضج من كل الجهات، بعد ذلك يتبل بالفلفل الأسود والفلفل الأحمر، وبعد ذلك يتم رفع المقلاة عن النار ويقدم الطبق مباشرةً وهي ساخنة.

طريقة اللحمة بالبصل والطماطم والبطاطس:

في وعاء على نار متوسطة، يسخن الزيت ثم أضيفي البصل وقلبيه حتى يصبح ذهبي اللون، أضيفي قطع اللحم وقلبيها قليلا حتى يتغير لونها، ثم أضيفي الطماطم وبعدها بدقيقتين قطع البطاطس وقلبيها أيضا، ويتبل بالملح والفلفل الأسود والثوم الباودر.

يصب الخليط في طاجن فخار، ثم يوضع الطاجن في الفرن لمدة 55 دقيقة، لتحمير وجه الطاجن قليلا لمدة 10 دقائق، وبعد ذلك يزين الطاجن بالكزبرة ويقدم ساخنا مع الأرز.

طريقة عمل اللحمة بالبصل والطماطم والفلفل :

في قدر على النار، يسخن السمنة ثم أضيفي البصل وبعده الثوم وقلبي حتى يذبل، ثم يضاف اللحم وقلبيه حتى يتغير لونه، ثم أضيفي البهارات والملح والفلفل الأسود وجوزة الطيب وقلبي من جديد.

أضيفي الطماطم ثم الفلفل الأخضر وقلبي قليلا ثم أضيفي الماء المغلي، واتركي الخليط على نار هادئة حتى يغلي.

اخفضي النار، ثم اتركي اللحم حتى ينضج، ثم يتم صب الخليط في طبق التقديم وتقدم ساخنة.