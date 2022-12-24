السبت 24 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة بسهولة.. خطوة بخطوة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تعد صينيه الجلاش باللحمة المفرومة من الصواني الشهية على سفرة البيت المصري، لذا لابد من ضبط مكوناته للحصول على أشهى وصفة من خلال السطور التالية نوضح كيف يمكن تحضير الصينية من خلال خطوات بسيطة .

طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة بسهولة

 

المكونات عمل صينية الجلاش باللحمة المفرومة

أولًا مكونات تعصيج اللحمة 

  • بصلة كبيرة
  • 2 فلفل أخضر
  • نصف كيلو لحمة مفرومة
  • ملعقة من الفلفل
  • ملعقة من الكمون
  • ملعقة من الملح
  • ملعقة من البابريكا
  • ملعقة من السبع بهارات

طريقة تعصيج اللحمة :

  • يتم وضع البصل وبمجرد الدبلان يتم إضافة اللحمة المفرومة ومن ثم الفلفل الأخضر.
  • يتم وضع التوابل .
  • ترك اللحمة على جانب

ثانيًا : مكونات سلق المكرونة 

  • كيلو مكرونة أقلام
  • ملعقة صغيرة زيت
  • ملعقة صغيرة ملح

طريقة سلق المكرونة :

  • يتم غلي كمية من الماء ووضع المكرونة والزيت والملح وسلقها

ثالثًا : مكونات البشاميل 

  • كيلو لبن
  • فلفل
  • 3 ملاعق كبيرة من الدقيق

طريقة تحضير البشاميل 

  • يتم وضع كمية من السمن مع الزيت والدقيق مع التقليب
  • يتم وضع اللبن مع التقليب المستمر
  • ووضع الفلفل الأسمر وتظبيطه

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من ثم وفي صينية متوسطة يتم وضع نصف كمية المكرونة ومن ثم اللحمة ومن ثم الكمية المتبقية من المكرونة ومن ثم كمية البشاميل ويمكن بصورة اختيارية يتم وضع الجبنة المبشورة مع وضع الصينية بالفرن على درجة حرارة 180 درجة مدة نصف ساعة وبالهنا والشفا.

من فوائد المكرونة 

المكرونة غنية بأوميجا 3 هي واحدة من أكثر المكملات الغذائية شيوعًا التي يتم تناولها في جميع أنحاء العالم والفوائد الصحية تكاد لا تنتهي. من تحسين صحة القلب والأوعية الدموية وتقليل مخاطر ارتفاع ضغط الدم إلى تقوية عينيك وتقوية عقلك ، هناك الكثير مما يمكن قوله عن هذه الأحماض الدهنية الموجودة عادة في زيت السمك.

 لذلك ، فإن الباستا المليئة بالأسماك وأطباق المأكولات البحرية الخاصة تجلب الكثير إلى المائدة من حيث التغذية الحيوية.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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