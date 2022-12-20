بالثوم والزعتر.. طريقة عمل شوربة كريمة المشروم

يحتاج العديد من الأشخاص التعرف على وصفات تمد الجسم بالطاقة والدفىء المطلوب ولا نجد أطعم وأسهل في الإعداد من الحساء، لذا خلال السطور التالية نجرب إعداد طبق حساء الفطر “المشروم” السميك مع الغنى بالفيتامينات والعناصر الغذائية المطلوبة للجسم.

ويمكن تحضير هذا الحساء في أقل من 20 دقيقة بأقل جهد، لأصدقائك وعائلتك.

مكونات شوربة كريمة الفطر

2 كوب فطر

1/2 كوب بصل

1 ملعقة طعام زعتر

2 ملعقة كبيرة نبيذ للطبخ

ملح على النحو المطلوب

10 فصوص ثوم

2 ملعقة كبيرة طحين لجميع الأغراض

4 ملاعق كبيرة زبدة

الفلفل الأسود كما هو مطلوب

طريقة عمل حساء الفطر بالكريمة

الخطوة الأولى نقوم بطهو الفطر في المرق

نأخذ قدرًا ونضيف مرق الدجاج إلى المقلاة، يمكنك أيضًا استخدام مرق الخضار إذا أردت، يُضاف الفطر والبصل والزعتر ويُطهى لمدة 15 دقيقة على نار متوسطة منخفضة، بمجرد طهيها، اخلطي المزيج واتركيه جانبًا،ومن ثم اترك بعض القطع إذا كنت ترغب في الحصول عليها مكتنزة قليلاً.

الخطوة الثانية قم بطهي المنتج النهائي

في مقلاة، أضيفي بعض الزبدة وبمجرد أن تذوب، أضيفي إليها الدقيق لجميع الأغراض واخفقيها لمدة دقيقة واحدة حتى تصبح ناعمة

نتبّل الآن بالملح والفلفل ونضيف أيضًا مزيج الخضار الذي قمنا بخلطه، امزجها معًا وأضف الشيري، أطفئي النار وقدميها مع بعض خبز الثوم المحمص.

يعتبر الفطر مصدرًا جيدًا لفيتامينات ب ، بما في ذلك فيتامين ب 12 (يوجد عادةً فقط في المنتجات الحيوانية). كما أنها تحتوي على معادن ، بما في ذلك السيلينيوم والنحاس والبوتاسيوم والفوسفور والزنك والمنجنيز،و يمكن أن يكون الفطر مصدرًا رائعًا لفيتامين د - ولكن فقط إذا تركت الفطر يأخذ حمامًا شمسيًا ستتمتع بالفوايد الخاصة به.