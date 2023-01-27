«الهجرة»: وفاة مصرى وفقدان قبطان فى حادث سفينة قبالة سواحل تركيا

تتابع السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن كثب، موقف المصريين المصابين إثر حادث سفينة البحر الأسود وتلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وكذلك متابعة تفاصيل الحادث.

وقالت وزيرة الهجرة إنه كان على متن المركب 14 مصريا و3 أجانب و1 من جورجيا و1 من رومانيا وآخر من أوكرانيا، لافتة إلى أن هناك 5 من المصريين عادوا إلى أرض الوطن، وهم: كبير مهندسين/ حامد حسن، وبحري/ عماد عبدالقادر حراز، وبحري/ أسامة البراوي، والطباخ/ أشرف داود، والسفرجي/ رضا فرحات، وجميعهم تلقوا علاجهم في مستشفى سينوب.

وأوضحت السفيرة سها جندي أن باقي المصريين ما زالوا يتلقون العلاج والرعاية الطبية بعدد من المستشفيات في تركيا، مشيرة إلى أن القبطان حسام أحمد ثابت عبدالحافظ، ما زال مفقودا لم يتم العثور عليه، إضافة إلى وفاة المواطن المصري محمد رمضان قاسم وتتم متابعة عمليات شحن الجثمان لمصر.

كما يقوم البحارة بالاستعانة بمكاتب محاماة لاتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ حقوقهم.

وأكدت وزيرة الهجرة استمرار المتابعة موقف المصابين المصريين بالتعاون والتنسيق مع الجالية المصرية في تركيا والاطمئنان لتلقيهم الرعاية الطبية لحين عودتهم إلى أرض الوطن.