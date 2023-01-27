بالأسماء.. إصابة 14 شخصًا إثر انقلاب «ميكروباص» بالبحيرة

أصيب 14 شخصًا إثر انقلاب ميكروباص اليوم الجمعة، في نطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

وتلقت مديرية أمن البحيرة إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع انقلاب سيارة ميكروباص بطريق العلمين- وادى النطرون بالظهير الصحراوى لمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون العام لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وحصل "الدستور" على قائمة بأسماء المصابين وهم “أحمد محمود عبد الحميد38 سنة ومقيم المنصورة، وأسامة السعيد مصطفى 25 سنة، مقيم بسمنود، بجروح بالوجه وكدمات متفرقة، حاتم فؤاد المرسى 39 سنة، مقيم بالمنصورة، بجروح باليد اليسرى وكدمات شديدة بالركبة اليسرى، وهاشم أبوالفضل عرفة 33 سنة، مقيم بالمنصورة، مصاب بكدمه شديدة بالظهر، ومحمود عزت محمد 30 سنة، مقيم المنصورة بكدمات شديدة بالصدر، وأحمد السيد محمد 30 سنة، مقيم المنصورة بخلع بالكتف الأيسر، و اسلام محمود السيد 18 عام.مقيم .المنصورة بكسر بالحوض”.

و"محمود محمد أحمد - 31 سنة مقيم المنصورة، بكدمات وسحاجات، جوده محمود جودة 35سنة، مقيم القليوبية بكدمات وسحاجات، وأحمد عبدالمالك حافظ 35 سنة، بكدمات وسحاجات، كدمات وسحاجات، ومحمد صلاح عبد الحميد 21عام و عبد المنعم محمد عبد المنعم، 21 سنة، مقيم الدقهلية بكسر بالضلوع و ايهاب ربيع عيد احمد، 42 سنة، مقيم الدقهلية بكدمات وسحاجات وهانى محمد راشد 16 سنة مقيم بالدقهلية".

وحرر المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.