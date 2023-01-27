الجمعة 27 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بالأسماء.. إصابة 14 شخصًا إثر انقلاب «ميكروباص» بالبحيرة

حادث مروري
حادث مروري

أصيب 14 شخصًا إثر انقلاب ميكروباص اليوم الجمعة، في نطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

وتلقت مديرية أمن البحيرة إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع انقلاب سيارة ميكروباص بطريق العلمين- وادى النطرون بالظهير الصحراوى لمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون العام لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة. 

وحصل "الدستور" على قائمة بأسماء المصابين وهم  “أحمد محمود عبد الحميد38 سنة ومقيم  المنصورة، وأسامة السعيد مصطفى 25 سنة، مقيم بسمنود، بجروح بالوجه وكدمات متفرقة، حاتم فؤاد المرسى 39 سنة، مقيم بالمنصورة، بجروح باليد اليسرى وكدمات شديدة بالركبة اليسرى، وهاشم أبوالفضل عرفة 33 سنة، مقيم بالمنصورة، مصاب بكدمه شديدة بالظهر، ومحمود عزت محمد 30 سنة، مقيم المنصورة بكدمات شديدة بالصدر، وأحمد السيد محمد 30 سنة، مقيم  المنصورة بخلع بالكتف الأيسر، و اسلام محمود السيد 18 عام.مقيم .المنصورة بكسر بالحوض”.

و"محمود محمد أحمد - 31 سنة مقيم  المنصورة، بكدمات وسحاجات، جوده محمود جودة 35سنة، مقيم القليوبية بكدمات وسحاجات، وأحمد عبدالمالك حافظ 35 سنة، بكدمات وسحاجات، كدمات وسحاجات، ومحمد صلاح عبد الحميد 21عام و عبد المنعم محمد عبد المنعم، 21 سنة، مقيم الدقهلية بكسر بالضلوع و ايهاب ربيع عيد احمد، 42 سنة، مقيم الدقهلية بكدمات وسحاجات وهانى محمد راشد 16 سنة مقيم بالدقهلية".

وحرر المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.

إصابة 14 شخصا الرعاية الطبية اللازمة انقلاب ميكروباص انقلاب سيارة ميكروباص سيارة ميكروباص مستشفى وادي النطرون طريق العلمين المنصورة

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

الأكثر قراءة

مراهق يسحب بلف الهواء ليوقف القطار: «عشان أنزل قدام بيتى»

رابط موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتائج الامتحانات 2023

رابط الحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2023

أسعار الذهب اليوم في مصر تحديث يومي 2023

بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022 برقم الجلوس محافظة القاهرة

2 إعدادي| نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2023 بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

سن التقاعد!

ماجد حبته

مريض فى سفينة عابرة

د هند جاد

أصحاب الشعر الأبيض

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد(18).. أيام لا تنسى

عبد الرحيم طايع

على المنوفى.. الرجل الحضارتان!

مدحت بشاى

شرطتنا.. وقوانا الناعمة

القس رأفت رؤوف الجاولي

عودة لتلميع القيم الاجتماعية الأصيلة

خالد عكاشة

واشنطن تلاحق قوات فاجنر الروسية فى أوكرانيا وخارجها

صور

جناح وزارة الدفاع فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2023

«الداخلية» تحتفى بعيد الشرطة فى جناحها بمعرض الكتاب

ندوة «رباعيات صلاح جاهين»

محطة تل أبيب

المزيد

هل تكون «جريمة اقتحام جنين» كلمة سر مرحلة جديدة في القضية الفلسطينية؟

فلسطين ترحب بعقد مجلس الأمن جلسة مغلقة عقب عملية الاقتحام الإسرائيلية لـ«جنين»

قوات الاحتلال الإسرائيلى تُغلق القدس لتأمين مسيرة للمستوطنين اليهود