الجمعة 27 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«آدم الأول».. «ملهمون» تطرح رواية محمد الباز فى معرض الكتاب

صورة
صورة

طرحت دار «ملهمون» للنشر والتوزيع، رواية «آدم الأول» للدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54.

وتعتبر رواية "آدم الأول" الثانية لـ"الباز" بعد روايته الأولى "الزينة.. سيرة وجع".

وقال الدكتور محمد الباز عن الرواية: «هذه روايتى الثانية.. فى الحقيقة هى روايتنا جميعا.. وضعت فيها كثيرا من شكوكنا وحيرتنا وبحثنا عن مصيرنا.. بطلها هو آدم الأول الذى يتحدث عما أخفته الكتب المقدسة عن الإنسان الذى يعتقد أن الله تخلى عنه.. ستجد فيها نفسك حتما.. نصيحتى فقط أن تقرأها بقلبك قبل عقلك».

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتبارًا من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معًا نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية.

آدم الأول محمد الباز الباز معرض القاهره الدولي للكتاب فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب معرض القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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