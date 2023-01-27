خالد عمر: السودان يشهد انقسامات عديدة والأمور تعقدت للغاية

تحدث خالد عمر يوسف، الناطق الرسمي باسم العملية السياسية وعضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر السوداني، عن رؤيته في المشهد السياسي السوداني والعملية السياسية في الفترة الحالية.

وأضاف خلال لقاء خاص مع الإعلامي جمال عنايت على شاشة «القاهرة الإخبارية» الجمعة، أنه بعد انقلاب 25 أكتوبر الأمور تعقدت للغاية في البلاد، حيث كان يمر السودان بمسار انتقالي عقب ثورة ديسمبر لكن هذا المسار قُطع بعد انقلاب 25 أكتوبر.

وتابع أن البلاد أصبحت أشبه ما يكون في حالة مواجهة شاملة، مؤكدًا أن الشعب السوداني رفض قطع هذا المسار الانتقالي، وهناك تعقيدات عديدة شهدها السودان.

وأشار إلى وجود انقسامات لم تقف فقط عند الحدود السياسية والاجتماعية، بل تجاوزت ذلك ووصلت إلى المؤسسات الرسمية والنظامية في السودان.