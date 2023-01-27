البنك الأهلى والمحلة يصدران بيانًا للرد على أزمة المعد البدنى ومحلل الأداء

أصدر ناديا البنك الأهلي وغزل المحلة بيانا رسميا للرد على أزمة الثنائي “نيكولاس” محلل الأداء وأحمد فتحي مدرب اللياقة المنضمين للجهاز الفني للبنك الأهلي بقيادة اليوناني بابا فاسيليو.

وجاء بيان الناديين على النحو التالي:

خلال اتصال هاتفي بين كل من اللواء أشرف نصار- رئيس نادي البنك الأهلي، والأستـاذ أسـامة خليل- رئيس شركة غزل المحلة لكرة القدم، أكد اللواء أشرف نصار احترام إدارة نادي البنك الأهلي لجماهير المحلة العظيمة ولإدارة نادي غزل المحلة المحترمة.

وأكد حرصه وحرص إدارة نادي البنك الأهلي على عدم الإضرار بمسيرة فريق غزل المحلة، وأن مشاركة المدربين "نيكولاس" محلل الأداء وأحمد فتحي مدرب اللياقة، في تدريب نادي البنك الأهلي قبل الحصول على إخلاء الطرف من نادي غزل المحلة ووفقًا للقواعد واللوائح المعمول بها، أن مشاركتهما في التدريب والذي تسبب في سوء تفاهم بين الناديين لم يكن عن قصد أو تعمد من إدارة نادي البنك الأهلي.

واحترامًا لميثاق الأخلاق الرياضي وتمسكًا بالعلاقات الطيبة بين الناديين، فقد اتفق رئيسا الناديين على عدم حضور المدربين المذكورين لتدريبات فريق البنك الأهلي، خلال الاستعدادات لمباراة الفريقين وكذلك عدم التواجد ضمن الجهاز الفني خلال المباراة المقرر إقامتها الإثنين القادم 30 يناير 2023.

كما اتفق رئيسا الناديين على أن يقوم المدربان، بالتوجه إلى نادي غزل المحلة صباح الثلاثاء وفسخ تعاقدهما والحصول على إخلاء الطرف من النادي.

وقد أثني الأستـاذ أسامة خليل رئيس نادي غزل المحلة، على المبادرة الطيبة من رئيس نادى البنك الأهلي اللواء أشرف نصار بسرعة التواصل لحل الأزمة قبل تفاقمها، ووجه الشكر لإدارة نادي البنك الأهلي التي ضربت مثلا يحتذي به في إعلاء الأخلاق بين أطراف المنظومة الرياضية وتغليب المصلحة العامة بما يدعم استقرار المنظومة الكروية.

ومن المقرر أن يواجه البنك الأهلي مع غزل المحلة، مساء الإثنين المقبل، في ختام الجولة السادسة عشر للدوري الممتاز (موسم 2022/2023).

بيان ناديي البنك الأهلي وغزل المحلة 1