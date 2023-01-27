الجمعة 27 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مدير مصنع صناعات بلاستيكية بالشرقية بحوزته 162,5 طن خامات

حبس
حبس

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها لضبط الجرائم التموينية.  

وضبط "المدير المسئول عن مصنع للصناعات البلاستيكية" بمحافظة الشرقية وبحوزته "162,5 طن خامات تصنيع بلاستيك" بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، تمهيداً لإدخالها في عملية التصنيع وطرح المنتج النهائي للتداول بالأسواق بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الإدارة العامة شرطة التموين شرطة البيئة والمسطحات الجرائم التموينية المدير المسئول

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وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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