ضبط مدير مصنع صناعات بلاستيكية بالشرقية بحوزته 162,5 طن خامات

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها لضبط الجرائم التموينية.

وضبط "المدير المسئول عن مصنع للصناعات البلاستيكية" بمحافظة الشرقية وبحوزته "162,5 طن خامات تصنيع بلاستيك" بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، تمهيداً لإدخالها في عملية التصنيع وطرح المنتج النهائي للتداول بالأسواق بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.