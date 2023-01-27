الجمعة 27 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

أوكلاند سيتى يصل المغرب استعدادًا لمواجهة الأهلى فى افتتاح مونديال الأندية

بعثة أوكلاند سيتي
بعثة أوكلاند سيتي النيوزيلندي

وصلت بعثة فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي، ظهر اليوم، إلى المغرب، وذلك استعدادًا للمشاركة في نهائيات كأس العالم للأندية 2022.

ووصلت البعثة إلى مطار ابن بطوطة الدولي بطنجة، قادمة من إسبانيا، حيث حظوا باستقبال حافل قبل أن يتوجه الفريق النيوزيلندي إلى مقر إقامتهم.

 

 

 

 

وكان فريق أوكلاند سيتي، قد أقام معسكرًا تدريبًا في إسبانيا، استعدادًا لمونديال الأندية، خاض خلالها عدة مباريات ودية، كان آخرها يوم أمس الخميس، أمام الفريق الثاني لنادي برشلونة، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ومن المقرر أن يلتقي أوكلاند سيتي مع نظيره الأهلي، يوم الأول من فبراير المقبل، في المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية، والتي سيحتضنها ملعب "ابن بطوطة" بطنجة.

وستقام نهائيات كأس العالم للأندية خلال الفترة ما بين 1 إلى 11 فبراير المقبل، بمدينتي الرباط وطنجة.

وسيشارك في النسخة المقبلة لمونديال الأندية، كل من الأهلي، الوداد البيضاوي المغربي، ريال مدريد الإسباني، فلامنجو البرازيلي، سياتل ساوندرز الأمريكي، الهلال السعودي، أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

وسيلتقي الفائز من المباراة الافتتاحية بين الأهلي وأوكلاند سيتي، مع فريق سياتل ساوندرز الأمريكي في الدور الثاني للبطولة، على أن يلتقي الوداد البيضاوي المغربي مع الهلال السعودي، في الدور ذاته.

أوكلاند سيتي المغرب كأس العالم للأندية 2022 مونديال الاندية الاهلى الهلال السعودي الوداد البيضاوي المغربي

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وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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