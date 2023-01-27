مصطفى عبيد عن معرض الكتاب: مصر مركز إبداعى عظيم فى المنطقة

أكد الكاتب والروائي مصطفى عبيد أنه فوجئ بالحضور الجماهيري والإقبال الكبير الذي شهده معرض القاهرة الدولي للكتاب في أول أيامه.

وقال عبيد، خلال ظهوره في برنامج «صباح جديد» المُذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، إن معرض القاهرة للكتاب حدث ثقافي عظيم، ويشهد حضورًا وإقبالًا كثيفًا للغاية بالرغم من ارتفاع أسعار الكتب مؤخرًا.

وأضاف أن مصر دائمًا ما تكون مركز إشعاع ثقافي وتنويري وإبداعي عظيم في المنطقة، والإقبال يوم أمس أثلج صدور الجميع، بعدما شهد المعرض حضور الآلاف من مختلف الأعمار.

وتابع: «أنا سعيد جدًا بدور النشر الحكومية، لأني أمس اشتريت مجموعة من الكتب المهمة جدًا، والتي صدرت بنسخ جديدة وبأسعار زهيدة للغاية، ومناسبة لجمهور القراءة، مثل إعادة إصدار كتب الدكتور طه حسين عميد الأدب العربي».