«بأرقام متتخيلوهاش».. الرئيس السيسى يدعم الشباب المبتكر فى مشروعاتهم (فيديو)

يحرص الرئيس السيسي على دعم أفكار الشباب بشكل كبير جدًا، حيث أكد ذلك في أكثر من مناسبة جمعته بشباب مصر من المحافظات المختلفة.

ولا ننسى دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لشباب جامعة سوهاج، حيث استعرض عدد من النماذج الشابة في سوهاج، بعض تجاربهم في مجالات عديدة أمام الرئيس، وذلك خلال افتتاح عدد من المشروعات.

ووجه الرئيس السيسي رسالة لشباب جامعة سوهاج قال فيها: «الدعم موجود والأرقام اللي متتخيلوهاش موجودة».

وأكد الرئيس السيسي: «أقول لكل المصريين الـ7 تريليون اللي اتصرفوا على المشروعات ده رقم متواضع جدًا أمام الحلم.. من صندوق تحيا مصر».

وناشد الرئيس السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعمل لجنة للإشراف على مشروعات شباب مصر المبدع.