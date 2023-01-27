الجمعة 27 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«بأرقام متتخيلوهاش».. الرئيس السيسى يدعم الشباب المبتكر فى مشروعاتهم (فيديو)

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

يحرص الرئيس السيسي على دعم أفكار الشباب بشكل كبير جدًا، حيث أكد ذلك في أكثر من مناسبة جمعته بشباب مصر من المحافظات المختلفة.

ولا ننسى دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لشباب جامعة سوهاج، حيث استعرض عدد من النماذج الشابة في سوهاج، بعض تجاربهم في مجالات عديدة أمام الرئيس، وذلك خلال افتتاح عدد من المشروعات.

ووجه الرئيس السيسي رسالة لشباب جامعة سوهاج قال فيها: «الدعم موجود والأرقام اللي متتخيلوهاش موجودة».

وأكد الرئيس السيسي: «أقول لكل المصريين الـ7 تريليون اللي اتصرفوا على المشروعات ده رقم متواضع جدًا أمام الحلم.. من صندوق تحيا مصر».

وناشد الرئيس السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعمل لجنة للإشراف على مشروعات شباب مصر المبدع.

الرئيس السيسي السيسي في سوهاج سوهاج شباب سوهاج الشباب المبدع أفكار مشروعات شباب سوهاج شباب جامعة سوهاج

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وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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