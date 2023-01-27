الجمعة 27 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مكبس لتصنيع الحشيش فى الجيزة

المتهم
المتهم

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بمحافظة الجيزة،  لقيامه بتصنيع مخدر الحشيش بقصد الاتجار، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تصنيع والاتجار بالمواد المخدرة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام،  قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة، بتصنيع مخدر الحشيش بمسكنه والاتجار به.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة وأمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه، وعُثر بداخله على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرامات- كمية من المواد والأدوات المستخدمة فى التصنيع- مبلغ مالى- هاتفى محمول).

بمواجهته اعترف بقيامه بتصنيع مخدر الحشيش باستخدام المواد والأدوات المضبوطة بقصد الاتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ350 ألف جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

أجهزة وزارة الداخلية الإدارة العامة لمباحث الجيزة القيمة المالية الأدوات المضبوطة الأدوات المستخدمة بمديرية أمن الجيزة تحريات قطاع الأمن العام جهزة وزارة الداخلية جهود أجهزة وزارة الداخلية تصنيع مخدر الحشيش

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وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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