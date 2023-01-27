خصومة ثأرية.. الأمن يكشف غموض مقتل مواطن فى قنا وضبط القاتل

نجح قطاع الأمن العام في كشف ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بقنا، وضبط الجانى وبحوزته أسلحة نارية و17 ألف قرص مخدر بقصد الإتجار.

كان قد ورد بلاغ لمركز شرطة أبوتشت بمديرية أمن قنا، يفيد بمقتل أحد الأشخاص مقيم بدائرة المركز، إثر إصابته بأعيرة نارية بالجسم والرأس بأرضه الزراعية الكائنة بدائرة المركز.

- نتائج التحريات

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكن قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا من تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة وأمكن ضبطه بمحل اختبائه "بشقة كائنة بدائرة قسم شرطة الأهرام"، وعُثر بحوزته على (بندقية آلية– طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - 17 ألف قرص مخدر لعقار التامول – مبلغ مالي).

بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بإستخدام البندقية الآلية المضبوطة لوجود خصومة ثأرية مع المجني عليه، وأضاف بحيازته للأقراص المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.