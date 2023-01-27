الجمعة 27 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

خصومة ثأرية.. الأمن يكشف غموض مقتل مواطن فى قنا وضبط القاتل

المتهم
المتهم

نجح قطاع الأمن العام في كشف ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بقنا، وضبط الجانى وبحوزته أسلحة نارية و17 ألف قرص مخدر بقصد الإتجار.

كان قد ورد بلاغ لمركز شرطة أبوتشت بمديرية أمن قنا، يفيد بمقتل أحد الأشخاص مقيم بدائرة المركز، إثر إصابته بأعيرة نارية بالجسم والرأس بأرضه الزراعية الكائنة بدائرة المركز.

- نتائج التحريات

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكن قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا من تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة وأمكن ضبطه بمحل اختبائه "بشقة كائنة بدائرة قسم شرطة الأهرام"، وعُثر بحوزته على (بندقية آلية– طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - 17 ألف قرص مخدر  لعقار التامول – مبلغ مالي).

بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بإستخدام البندقية الآلية المضبوطة لوجود خصومة ثأرية مع المجني عليه، وأضاف بحيازته للأقراص المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة. 

المبلغ المالى بإجراء التحريات قطاع الأمن العام قسم شرطة الاهرام مديرية أمن الجيزة مقتل أحد الأشخاص مركز شرطة أبوتشت

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

الأكثر قراءة

مراهق يسحب بلف الهواء ليوقف القطار: «عشان أنزل قدام بيتى»

رابط موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتائج الامتحانات 2023

وزير المالية: الاقتصاد المصرى مستقر ويبدأ فى التعافى من تداعيات الظروف العالمية

عيار 21 بـ1755 جنيهًا.. الذهب يسجل انخفاضًا فى التعاملات المحلية اليوم

مصرع شاب بـ 6 طعنات في مشاجرة بمرسى مطروح

رئيس مركز الداخلة: تشغيل محطة مياه الشرب بقرية الجديدة بعد التطوير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

سن التقاعد!

ماجد حبته

مريض فى سفينة عابرة

د هند جاد

أصحاب الشعر الأبيض

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد(18).. أيام لا تنسى

عبد الرحيم طايع

على المنوفى.. الرجل الحضارتان!

مدحت بشاى

شرطتنا.. وقوانا الناعمة

القس رأفت رؤوف الجاولي

عودة لتلميع القيم الاجتماعية الأصيلة

خالد عكاشة

واشنطن تلاحق قوات فاجنر الروسية فى أوكرانيا وخارجها

صور

ندوة «مصر في عالم مضطرب»

توافد المواطنين على معرض القاهرة الدولى للكتاب

إقبال كبير فى ثانى أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تُغلق القدس لتأمين مسيرة للمستوطنين اليهود

أمريكا تلوم القيادة الفلسطينية لوقف التنسيق الأمنى مع إسرائيل

فلسطين تعلن وقف التنسيق الأمنى مع إسرائيل بعد اقتحام مخيم جنين