الجمعة 27 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط: علاج 3 أطفال من ذوي الهمم يعانون من ضمور في المخ والعضلات

علاج ٣ أطفال من زوي
علاج ٣ أطفال من زوي الاحتياجات الخاصة

وجه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بعلاج 3 أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة يعانون من مرض ضمور في المخ والعضلات على نفقة الدولة و صرف علاج شهري لهم من التأمين الصحي لحين صدور قرار العلاج على نفقة الدولة بالخارج.

يأتي هذا في إطار تواصل محافظ أسيوط الدائم والفعال مع الفئات المستحقة وفي ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم أوجه الدعم والرعاية الكاملة لذوي الهمم و توفير حياة كريمة و آمنة لهم.

كان محافظ أسيوط قد التقى الأطفال الثلاثة على هامش احتفالية تسليم كراسي متحركة لعدد من ذوي الهمم عن طريق إحدى الجمعيات الأهلية بالتنسيق و التعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، وذلك بمقر ديوان عام المحافظة حيث عرض والد الأطفال مشكلتهم و استجاب المحافظ على الفور.

حيث وجه محافظ أسيوط مسئولي المتابعة بالتواصل مع الدكتور أيمن منصور مدير عام فرع وسط الصعيد للتأمين الصحي لمتابعة حالة الأطفال واتخاذ ما يلزم للعلاج، وعلى الفور حضر لمقر الديوان العام الدكتور روماني مدير المنطقة الطبية للتأمين الصحي الذي اطلع على التقارير الطبية، وأكد إنه سيتم صرف علاج شهري لهم واصطحب الأطفال و والدهم إلى مقر التأمين الصحي لصرف العلاج الشهري، وأفاد إنه سيتم مخاطبة الهيئة العامة للتأمين الصحي بالقاهرة لاستعجال قرار علاجهم على نفقة الدولة بالخارج.

وأكد محافظ أسيوط حرصه الدائم على التواصل مع الحالات المرضية وتقديم كافة أوجه الدعم و الرعاية اللازمة لهم.

وأشار اللواء عصام سعد إلى أن الجهاز التنفيذي للمحافظة في تعاون دائم ومستمر مع كافة الجهات لتقديم كافة أوجه الدعم للحالات الأولى بالرعاية.

الاحتياجات الخاصة الأطفال الثلاثة التضامن الاجتماعي الجمعيات الأهلية الجهاز التنفيذي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية العلاج على نفقة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المنطقة الطبية كراسي متحركة

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

الأكثر قراءة

مصرع شاب بـ 6 طعنات في مشاجرة بمرسى مطروح

«مصايف الإسكندرية» تحرر مذكرة ضد شاطئ جليم العام لرفع التذكرة

وزير الهجرة: الإعداد لقاعدة بيانات المصريين بالخارج من أولويات عمل الوزارة

رابط موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتائج الامتحانات 2023

مطروح تستقبل وزير التنمية المحلية غدا

مصرع وإصابة 6 من أسرة واحدة بانقلاب ملاكى فى قنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

سن التقاعد!

ماجد حبته

مريض فى سفينة عابرة

د هند جاد

أصحاب الشعر الأبيض

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد(18).. أيام لا تنسى

عبد الرحيم طايع

على المنوفى.. الرجل الحضارتان!

مدحت بشاى

شرطتنا.. وقوانا الناعمة

القس رأفت رؤوف الجاولي

عودة لتلميع القيم الاجتماعية الأصيلة

خالد عكاشة

واشنطن تلاحق قوات فاجنر الروسية فى أوكرانيا وخارجها

صور

إقبال كبير فى ثانى أيام معرض الكتاب

حفل عميد الإنشاد ياسين التهامى فى معرض الكتاب 2023

الدكتور محمد الباز وياسين التهامى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تُغلق القدس لتأمين مسيرة للمستوطنين اليهود

أمريكا تلوم القيادة الفلسطينية لوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل

فلسطين تعلن وقف التنسيق الأمنى مع إسرائيل بعد اقتحام مخيم جنين