محافظ أسيوط: علاج 3 أطفال من ذوي الهمم يعانون من ضمور في المخ والعضلات

وجه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بعلاج 3 أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة يعانون من مرض ضمور في المخ والعضلات على نفقة الدولة و صرف علاج شهري لهم من التأمين الصحي لحين صدور قرار العلاج على نفقة الدولة بالخارج.

يأتي هذا في إطار تواصل محافظ أسيوط الدائم والفعال مع الفئات المستحقة وفي ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم أوجه الدعم والرعاية الكاملة لذوي الهمم و توفير حياة كريمة و آمنة لهم.

كان محافظ أسيوط قد التقى الأطفال الثلاثة على هامش احتفالية تسليم كراسي متحركة لعدد من ذوي الهمم عن طريق إحدى الجمعيات الأهلية بالتنسيق و التعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، وذلك بمقر ديوان عام المحافظة حيث عرض والد الأطفال مشكلتهم و استجاب المحافظ على الفور.

حيث وجه محافظ أسيوط مسئولي المتابعة بالتواصل مع الدكتور أيمن منصور مدير عام فرع وسط الصعيد للتأمين الصحي لمتابعة حالة الأطفال واتخاذ ما يلزم للعلاج، وعلى الفور حضر لمقر الديوان العام الدكتور روماني مدير المنطقة الطبية للتأمين الصحي الذي اطلع على التقارير الطبية، وأكد إنه سيتم صرف علاج شهري لهم واصطحب الأطفال و والدهم إلى مقر التأمين الصحي لصرف العلاج الشهري، وأفاد إنه سيتم مخاطبة الهيئة العامة للتأمين الصحي بالقاهرة لاستعجال قرار علاجهم على نفقة الدولة بالخارج.

وأكد محافظ أسيوط حرصه الدائم على التواصل مع الحالات المرضية وتقديم كافة أوجه الدعم و الرعاية اللازمة لهم.

وأشار اللواء عصام سعد إلى أن الجهاز التنفيذي للمحافظة في تعاون دائم ومستمر مع كافة الجهات لتقديم كافة أوجه الدعم للحالات الأولى بالرعاية.