انتداب المعمل الجنائى لفحص حريق مخزن كيماويات فى شبرا

أمرت جهات التحقيق في القليوبية، اليوم الجمعة، بانتداب فريق من المعمل الجنائي لفحص أسباب حريق شب داخل مخزن كيماويات في شبرا الخيمة.

كما قررت التحفظ على مكان الحريق وتشكيل لجنة لفحص تراخيص المكان وتقدير الخسائر وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وأسبابها وملابساتها.

وكشفت المعاينة الأولية عن نشوب حريق بالطابق الأرضي في عقار مكون من 4 طوابق بشارع الشعراوى القديم، حيث تم السيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة له.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حريق في مخزن كيماويات بالطابق الأرضي داخل عقار مكون من 4 طوابق بشارع الشعراوى القديم بمدينة شبرا الخيمة.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع الحريق، وتم الدفع بـ9 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة والممتلكات.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.