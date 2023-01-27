الداخلية ترصد محاولات تمويل لعمليات إرهابية بـ78 مليون جنيه

كشفت وزارة الداخلية عن رصدها العديد من اللجان المالية القائمة على إدارة مصادر التمويل للعمليات الإرهابية وبحوزتهم 78 مليون جنيه مخصصة لتمويل الأعمال الإرهابية.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لنجاح المواجهة الأمنية الفاعلة لتحديات المرحلة الراهنة وتثبيت دعائم الأمن الوقائى التى ترتكز فى سبيل تحقيق ذلك على تخطيط علمى مدروس يعتمد على دقة تحديد الأهداف وترتيب الأولويات وانتهاج أحدث الأساليب العلمية فى إدارة العمل الأمنى من خلال مواصلة إطلاق طاقات وكفاءات العنصر البشرى وتزويده بالخبرات والقدرات الفنية المتطورة بما يحقق الجاهزية لأداء المهام الأمنية والتعامل مع مختلف المواقف والاستجابة السريعة لمتطلبات العمل وتحدياته.