نائب محافظ مطروح: عقد حوار مجتمعي لذوي الهمم لتوفير حياة كريمة لهم

أعلنت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح عقد حوار مجتمعي لذوي الهمم تحت عنوان "بنكمل بعض" وذلك لتحقيق مطالب واحتياجات “قادرون باختلاف”.

وأوضحت أنه سيتم مشاركة المجتمع ككل في جلسة موسعة للحوار المجتمعي تضم جمعيات أهلية ومجلس عمد ومشايخ وأعضاء مجلس النواب وشركات البترول ورجال الأعمال وأعضاء المجلس القومي لذوي الإعاقة والشباب.

وأضافت أنه سيتم عرض احتياجات ذوي الهمم في الحوار المجتمعي لتوفير حياة كريمة لهم، مؤكدة أنه يمكن الاستفادة من مركز التوحد لتوفير العديد من الخدمات والقاعات الإضافية بشكل أكبر حيث كان من مطالب الاتحاد النوعي برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة إقامة مجمع خدمات متكامل كمدينة ذكية لهم.

وتابعت أنه سيتم من خلال تطوير مركز التوحد تحقيق تلك المطلب مشيرة إلى دور التربية والتعليم والشباب والرياضة والأوقاف في إجراء جلسات توعية للاهتمام بدمج “قادرون باختلاف” في المجتمع ككل وذلك في إطار مبادرة “بنكمل بعض”.

واختتمت حديثها لـ"الدستور"، مشيرة إلى تشكيل لجنة مراقبة ومتابعة شعبية تضم عددا من الجهات المختصة برئاسة محافظ مطروح تختص بالمتابعة ومراقبة الأداء للخدمات المقدمة لذوي الهمم، مؤكدة أنه سيتم تنفيذ معرض لهم وسيتم الإعلان عن موعد الحوار المجتمعي قريبا.