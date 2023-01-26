أحمد مبارك لمتسابق في «الدوم»: عينك مظبوطة بالمللي

شارك المتسابق محمد السيد عبد المعز في حلقة اليوم من برنامج اكتشاف المواهب “الدوم” الذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

برنامج الدوم حلقة اليوم

وقدم محمد مونولوج تمثيلي مميز أمام لجنة التحكيم ليشيد به أحمد مبارك مسئول التمثيل في اللجنة قائلًا: “برافو أداء مظبوظ وعينك كمظبوطة بالمللي”.

واحتفى برنامج “الدوم” خلال حلقة الليلة بالفنان الراحل وحش الشاشة فريد شوقي ومشواره الفني الكبير من خلال تقرير مميز عن رحلته الفنية.