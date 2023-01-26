الجمعة 27 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

خلال جلسة نقاشية للتنسيقية.. لقاء سويدان تطالب بإعادة فتح قصور الثقافة المغلقة

الفنانة لقاء سويدان
الفنانة لقاء سويدان

قالت الفنانة لقاء سويدان، إن الفن المصري سلاح رئيسي ومؤثر، وأشار إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أكثر من مرة في كلماته وتصريحاته وفي الكثير من الفعاليات.

جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة نقاشية نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ونقابة المهن التمثيلية، حول التحديات التي تواجه القوى الناعمة والفنانين في مصر.

وطالبت "سويدان" بإعادة فتح قصور الثقافة المغلقة، وكذلك تقديم المزيد من التسهيلات، للمساهمة في تنمية صناعة السينما، مؤكدة على أن صناعة السينما يمكن أن تدر أموالا كثيرة للدولة المصرية.

أدار الحوار خلال الجلسة النقاشية، الإعلامية آدا جاد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والفنان أشرف عبد الباقي، والنائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ وأمين سر التنسيقية، والنائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن التنسيقية، بالإضافة إلى عدد من أعضاء النقابة.

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ويأتي ذلك في إطار استكمال تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسات الحوار حول القضايا الهامة المطروحة على أجندة الحوار الوطني، وبداية لمًا أعلنته التنسيقية في استراتيجيتها لعام ٢٠٢٣ في التوسع في العمل مع النقابات.

جدير بالذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من الجلسات النقاشية داخل مقرها وبشكل يومي مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات المختلفة وأعضاء التنسيقية، بشأن القضايا التي سيتم طرحها على أجندة الحوار الوطني.‎

السيسي رئيس الجمهورية تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين القوي الناعمة الفنانة لقاء سويدان أشرف زكي

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وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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