رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية يناشد المواطنين عدم اللجوء إلى تخزين السلع

توافد المواطنين بأعداد كبيرة ، على معرض أهلا رمضان، المقام بحديقة الشيخ زايد بنطاق حي ثالث الاسماعيلية، لشراء السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، حيث تصل نسبة التخفيضات من ٢٠ : ٢٥ %.

وحرص المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، على زيارة مفاجئة لمعرض أهلًا رمضان مساء اليوم ٢٦ يناير ٢٠٢٢ ؛ وذلك للتأكد من توافر السلع والمنتجات الغذائية والالتزام بالأسعار المعلنة بنسب التخفيضات لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

رافق المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية خلال الجولة ، ايهاب زهدي أمين صندوق الغرفة، احمد منصور وكيل وزارة التموين ، عبدالحميد حسين رئيس الرقابة التموينية ، احمد اسماعيل رئيس الشؤون الاقتصادية بالغرفة .

وأكد المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، أن المعرض يضم السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن بأسعار منافسة، وكذا منافذ بيع الأرز واللحوم والدواجن الخضراوات والفاكهة، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهدف توفير السلع للمواطنين بأسعار منخفضة، من خلال معارض أهلا رمضان،بالاضافة الي المنافذ المتنقلة التي تجوب القرى .

وحرص خلال جولته على التحاور مع المواطنين للتأكد عن مدى رضاهم عن الأسعار الموجودة بالمعرض، مشددا على الشركات العارضة ضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة وفي حالة التأكد من مخالفة ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.



كما يناشد المهندس أحمد عثمان، المواطنين بشراء احتياجاتهم فقط وعدم شراء أزيد من الحاجه اليومية و اللجوء إلى تخزين السلع، مؤكدا أن الدولة لديها رصيد كبير من جميع السلع الاستراتيجية والرئيسية ويكفى لشهور طويلة، حتى يتثني للجميع الإستفادة من المنتجات والأسعار .