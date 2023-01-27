مصرع طالب فى انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الزراعى بأسيوط (صور)

لقي طالب مصرعه إثر انقلاب سيارة ملاكى عقب ارتطامها بعامود إنارة بطريق أسيوط سوهاج الزراعي أمام قرية شطب، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفي الإيمان العام تحت تصرف النيابة.

كان قد تلقى اللواء أحمد جمال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد ورود بلاغًا من الأهالي باصطدام سيارة ملاكي بعامود إنارة بطريق اسيوط سوهاج الزراعي ناحية قرية شطب.

مصرع طالب فى انقلاب سيارة ملاكى بأسيوط

وعلى الفور انتقلت سيارات الشرطة والإسعاف إلى موقع البلاغ، وأحمد ثابت نائب رئيس مركز أسيوط، وبالفحص والمعاينة تبين اصطدام سيارة ملاكي تحمل رقم (ي ع ر 1428) ملاكي أسيوط، قيادة المدعو «شمس الدين. م. ح»، يبلغ من العمر 23 عامًا، ومقيم مدينة أبوتيج بدائرة مركز أبوتيج بأسيوط.

وبالفحص تبين مصرع المدعو في الحال، وتم نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام تحت تصرف النيابة العامة، وبالسؤال تبين اصطدام السيارة الملاكي بعامود إنارة؛ نتيجة السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد قائد المركبة مما أدى إلى وقوع الحادث.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيقات وحجز السيارة تحت تصرف النيابة.

وبإخطار اللواء عصام سعد أمر بسرعة انتقال فريق المتابعة وقيادات مديرية التضامن إلى موقع البلاغ، وتقديم الدعم اللازم لأسرة المتوفي وسرعة إنهاء التصاريح اللازمة وإنهاء كافة الإجراءات وتسليم الجثمان إلى أهليته عقب انتهاء كافة التحقيقات اللازمة.

بينما كشف أحمد ثابت نائب رئيس مركز أسيوط، أنه فور ورود البلاغ تم الانتقال إلى موقع الحادث، وتم فرض كردون أمني بالمنطقة لحين وصول سيارات الشرطة و الإسعاف إلى موقع البلاغ، و تم نقل الجثمان بمعرفة سيارات الإسعاف، وتسيير حركة المرور أمام المواطنين لمنع التزاحم على الطريق.

إنقلاب سيارة ملاكي

إنقلاب سيارة ملاكي

إنقلاب سيارة ملاكي

إنقلاب سيارة ملاكي

إنقلاب سيارة ملاكي