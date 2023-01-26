الخميس 26 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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مصطفى الفقى: الهند دولة عالمية كبرى و«غاندى» مثال للإنسانية جميعها

مصطفي الفقي
مصطفي الفقي

قال الدكتور مصطفى الفقي، المحلل السياسي المصري، إن الهند من الدول الكبرى في العالم، فهي دولة اكتفاء ذاتي في الحبوب الغذائية بالرغم من تعدادها السكاني المرتفع، كما أن الاقتصاد الهندي قفز بصورة كبيرة أذهلت الجميع. 

الاقتصاد الهندي

وأكد الدكتور مصطفى الفقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة" مع الإعلامي ضياء رشوان، المذاع عبر فضائية "إي تي سي"، أن الهند شبيه للدولة المصرية من حيث المعتقدات الثقافية والمستوى المعيشي للمواطن متقارب من الوضع المصري، ولهذا العلاقات المصرية الهندية مترابطة بصورة كبيرة عبر مر العصور.

مهاتما غاندي

وأضاف في حديثه، أن السياسي الهندي مهاتما غاندي من أكثر الشخصيات الوطنية التي تركت بصمة كبيرة في الثقافة الهندية، حيث آمن هذا الرجل بحرية الاستقلال الهندي، كما أنه كان من أول المناصرين للقضية الفليسطينية، لذا مهاتما غاندي رمز ومثال حقيقي للإنسانية.

مصطفى الفقي محلل سياسي مصري الاكتفاء الذاتي بالهند مهاتما غاندي اي تي سي مصر جديدة

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على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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