مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 27-1-2023

ننشر لكم سعر طن الحديد والأسمنت اليوم، حيث سجل سعر الحديد والأسمنت زيادات واضحة خلال الشهر الجاري بعد أن اتجهت 3 شركات حديد إلى رفع سعرها 1000 جنيه مع الزيادة الجديدة في سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي المصري بداية الشهر الجاري بخفض قيمة الجنيه مقابل العملات.

كما سجل سعر الأسمنت زيادة بحوالي 50 جنيها في أغلب الشركات والتي يختلف فيها السعر من شركة لأخرى، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر مواد البناء ومنها سعر طن الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم الجمعة.

سعر الحديد اليوم في مصر

سجل حديد عز: 26985 جنيها للطن تسليم أرض المصنع.

حديد السويس: 26850 جنيها للطن تسليم أرض المصنع.

وصل سعر حديد المصريين: 26850 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع.

سجلت حديد بشاي للصلب: 23204 جنيهات.

بلغ سعر حديد الجيوشي للصلب: 25300 جنيه.

وصل حديد الجارحى إلى: 26500 جنيه للطن.

سعر حديد المراكبي: 25500 جنيه للطن.

ويرتفع سعر الحديد حوالي 300 جنيه حتى يصل إلى المستهلك.

وكانت شركات الحديد قد اتجهت إلى رفع سعر طن الحديد أكثر من مرة في الأشهر الأخيرة آخرها يناير الجاري بعد اتجاه الحكومة لخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار حتى وصل الأخير إلى ما يقرب من 30 جنيها في السوق الرسمي، ويبلغ إنتاج مصر من الحديد حسب الإحصائيات الصادرة عن غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات فيصل إلى حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليج، وحوالي 4.5 مليون طن من البليت، بينما يتم استيراد 3.5 مليون طن بليت.

سعر الأسمنت اليوم في مصر

أسمنت لافارج «المخصوص»: 1860 جنيهًا للطن.

أسمنت وادي النيل: 1845 جنيهًا للطن.

سعر أسمنت النصر 1900 جنيه.

سعر اسمنت الممتاز: 1965 جنيها.

أسمنت السويدي 1940 جنيهًا للطن.

سعر اسمنت التعمير 1700 جنيه.

سعر اسمنت المنيا 1910 جنيهات.

أسمنت العربية المسلح 1900 جنيه.

أسمنت العسكري بني سويف: 1830 جنيهًا للطن.

سعر أسمنت حلوان: 1890 جنيهًا للطن.

سعر «الأسمنت الأبيض العادة»: 2.600 جنيه للطن.

سعر أسمنت المصريين 1720 جنيها.

سعر أسمنت الصعيد 1760 جنيها.

سعر اسمنت اسيوط 1750 جنيها.

سعر أسمنت النهضة 1750 جنيها.

سعر أسمنت وادي النيل 1850 جنيها.