ناقد أدبي: التكنولوجيا الحديثة لم تؤثر على قوة ومكانة الكتاب الورقي بعد

قال الدكتور شوكت المصري، أستاذ النقد الأدبي الحديث، إنه كان يحضر لاحتفالية توقيع كتاب الراحل ياسر رزق، ولكن قبل حدوث تلك الاحتفالية فوجئ الجميع بخبر وفاة الكاتب الصحفي ياسر رزق وانتقاله إلى الرفيق الأعلى، معبراً:" اتصلت بزوجته من أجل إلغاء حفل توقيع كتاب الراحل ياسر رزق لوفاته المفاجئة، ولكن زوجته صممت على إتمام هذا الحفل من خلال دعوة أصدقاءه وبيع نسخ الكتاب مثلما كان يريد زوجها الوطني".

التحديات الرقمية

وأكد الدكتور شوكت المصري، خلال لقائه ببرنامج "مصر جديدة" مع الإعلامي ضياء رشوان، المذاع عبر فضائية "إي تي سي"، أن الوسائط الرقمية لم تسحب البساط من تحت أقدام الكتاب الورقي مثلما يتوقع الكثيرين على الإطلاق، حيث أصبحت كتب السيرة الذاتية لها رونق كبير في سوق القراءة.

الكتاب الورقي ومكانته

وأضاف في حديثه، أن الإقبال الكثيف على شراء كتاب الراحل ياسر رزق خير دليل على قوة ومكانة الكتاب الورقي ومنافسته العوامل التكنولوجية جميعها.