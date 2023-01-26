الخميس 26 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الأرصاد: طقس الجمعة دافئ نهارًا مائل للبرودة ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 26

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الجمعة،  طقس بارد في ساعات الصباح الباكر، دافئ نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، ويكون الطقس باردًا ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة في الجنوب.

ويزيد نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة على فترات متقطعة، وهناك فرص أمطار خفيفة مساءً على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون خفيفة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من نصف المتر إلى متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

«الدستور» يرصد في السطور التالية، بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة بأغلب محافظات الجمهورية..

القاهرة 26 14
العاصمة الإدارية 26 14
6 أكتوبر 26 11
بنهــــا 26 13
دمنهور 25 13
وادي النطرون 25 13
كفر الشيخ 24 13
المنصورة 25 13
الزقازيق 26 14
شبين الكوم 26 14
طنطا 25 13
دمياط 25 14
بورسعيد 25 15
الإسماعيلية 26 14
السويس 25 14
العريش 25 15
رفح 25 16
رأس سدر 26 14
نخل 23 07
كاترين 23 05
الطور 23 14
طابا 26 16
شرم الشيخ 26 17
الإسكندرية 24 13
العلمين الجديدة 24 13
مطروح 22 13
السلوم 23 12
سيوة 26 10
رأس غارب 25 15
الغردقة 26 16
سفاجا 26 15
مرسى علم 27 15
شلاتين 26 17
حلايب 27 16
أبو رماد 27 15
رأس حدربة 25 13
الفيوم 26 12
بني سويف 26 11
المنيا 27 12
أسيوط 27 13
سوهاج 26 12
قنا 28 12
الأقصر 26 11
أسوان 27 14
الوادي الجديد 26 13
أبو سمبل 28 14

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

مكة 30 20
المدينة 25 15
الرياض 16 05
المنامة 19 15
أبو ظبي 22 17
الدوحة 20 15
الكويت 19 09
دمشق 16 08
بيروت 21 17
عمان 19 08
القدس 18 10
غزة 24 15
بغداد 18 06
مسقط 23 17
صنعاء 24 06
الخرطوم 35 18
طرابلس 15 08
تونس 13 07
الجزائر 10 05
الرباط 15 05
نواكشوط 33 15

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 11 04
إسطنبول 12 08
إسلام آباد 18 05
نيودلهي 21 08
جاكرتا 31 24
بكين 01 09-
كوالالمبور 32 23
طوكيو 07 01
أثينا 13 07
روما 11 04
باريس 05 01
مدريد 06 03-
برلين 03 02-
لندن 07 01
مونتريال 07- 01-
موسكو 01- 07-
نيويورك 05 01
واشنطن 08 04-
أديس أبابا 26 09

الأرصاد الجوية البحر المتوسط الحرارة المتوقعة غدا السواحل الشمالية وجنوب سيناء القاهرة الكبرى والوجه البحرى المدن والعواصم العربية الوجه البحري والسواحل الشمالية بيان بدرجات الحرارة المتوقعة هيئة الأرصاد الجوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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