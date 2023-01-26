الخميس 26 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بهدف باولينو.. الفيحاء يهزم الهلال ويتأهل لنهائي السوبر السعودي

باولينو
باولينو

فاز فريق الفيحاء على نظيره الهلال في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر السعودي، بهدف دون رد.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الفيحاء بنفس النتيجة.

واستحوذ الهلال على مجريات اللعب خلال الشوط الأول من المباراة فيما جاء الأداء الهجومي في المستوى المتوسط بين كلا الفريقين، وتبادلا تهديد المرمى من أجل تسجيل هدف مبكر وفرض السيطرة على اللعب.

وسجل باولينو، هدف التقدم لفريق الفيحاء في الدقيقة 21 من عمر المباراة.

وتحصل فريق الهلال على ركلة جزاء في الدقيقة 27 أهدرها سالم الدوسري.

وسدد لاعبو الهلال كرتين على المرمى من 7 محاولات، وخرجت 4 كرات من الملعب واعترض الدفاع تسديدة واحدة، فيما سدد لاعبو الفيحاء كرتين من أصل 3  محاولات وخرجت واحدة من الملعب.

واستحوذ فريق الهلال على مجريات اللعب في الشوط الأول بنسبة 69%، مقابل 31% لصالح فريق الفيحاء.

وازداد استحواذ الهلال على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة، ولكن المحاولات الهجومية من لاعبيه افتقرت للتركيز في إنهائها على المرمى، بينما اعتمد لاعبو الفيحاء على تأمين مناطقهم الدفاعية وحرمان لاعبي الهلال من الوصول للمرمى.

ولم ينجح لاعبو الهلال في تسديد أي كرة على المرمى من 10 محاولات، وخرجت 7 كرات من الملعب واعترض الدفاع 3، فيما سدد لاعبو الفيحاء كرتين على المرمى من محاولتين فقط طوال الشوط الثاني


وبشكل مجمل، سدد لاعبو الهلال كرتين على المرمى من 17 محاولة، وخرجت 11 كرة من الملعب واعترض الدفاع 4، فيما سدد لاعبو الفيحاء 4 كرات على المرمى من 5 محاولات وخرجت واحدة من الملعب.

واستحوذ الهلال على مجريات اللعب بنسبة 70%، مقابل 30% لصالح فريق الفيحاء.

وبالفوز في مباراة اليوم، يتأهل الفيحاء للنهائي وينتظر مواجهة الفائز من اتحاد جدة والنصر في مباراة نصف النهائي، والتي تنطلق في تمام الثامنة مساءً.

نادي الهلال الفيحاء اهداف مباراة الهلال والفيحاء السوبر السعودي كأس السوبر السعودي

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

الأكثر قراءة

تفاصيل كشف بترولى جديد فى الصحراء الغربية

القبض على صاحبة فيديوهات «يوميات أنوش» لاتهامها بخدش الحياء العام

أول رد من رئيس لجنة الانضباط بعد تقديم استقالته لاتحاد الكرة

خبراء يضعون خطة مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية: تعميق الصناعة.. تحفيز الاستثمار.. وتشجيع التصدير

الرئيس السيسى يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة «رينيو باور» العالمية

محمد سيد بشير يسعى للانتهاء من كتابة حلقات «محارب» للنجم حسن الرداد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مريض فى سفينة عابرة

د هند جاد

أصحاب الشعر الأبيض

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد(18).. أيام لا تنسى

عبد الرحيم طايع

على المنوفى.. الرجل الحضارتان!

مدحت بشاى

شرطتنا.. وقوانا الناعمة

القس رأفت رؤوف الجاولي

عودة لتلميع القيم الاجتماعية الأصيلة

خالد عكاشة

واشنطن تلاحق قوات فاجنر الروسية فى أوكرانيا وخارجها

ماجد حبته

مصر والهند.. يوم الجمهورية

صور

الدكتور محمد الباز وياسين التهامى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2023

الأطفال يزيّنون معرض القاهرة للكتاب 2023

ندوة عن «الوعى وقضية التغيرات المناخية» بمعرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

سلسلة اجتماعات مهمة.. ماذا يفعل وزير الخارجية الأمريكي في إسرائيل وفلسطين؟

وزير الخارجية الأمريكى يجرى جولة للمنطقة تشمل مصر وفلسطين وإسرائيل.. الأسبوع المقبل

جهود مصرية لمنع التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين بعد «عملية اقتحام جنين»