بهدف باولينو.. الفيحاء يهزم الهلال ويتأهل لنهائي السوبر السعودي

فاز فريق الفيحاء على نظيره الهلال في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر السعودي، بهدف دون رد.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الفيحاء بنفس النتيجة.

واستحوذ الهلال على مجريات اللعب خلال الشوط الأول من المباراة فيما جاء الأداء الهجومي في المستوى المتوسط بين كلا الفريقين، وتبادلا تهديد المرمى من أجل تسجيل هدف مبكر وفرض السيطرة على اللعب.

وسجل باولينو، هدف التقدم لفريق الفيحاء في الدقيقة 21 من عمر المباراة.

وتحصل فريق الهلال على ركلة جزاء في الدقيقة 27 أهدرها سالم الدوسري.

وسدد لاعبو الهلال كرتين على المرمى من 7 محاولات، وخرجت 4 كرات من الملعب واعترض الدفاع تسديدة واحدة، فيما سدد لاعبو الفيحاء كرتين من أصل 3 محاولات وخرجت واحدة من الملعب.

واستحوذ فريق الهلال على مجريات اللعب في الشوط الأول بنسبة 69%، مقابل 31% لصالح فريق الفيحاء.

وازداد استحواذ الهلال على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة، ولكن المحاولات الهجومية من لاعبيه افتقرت للتركيز في إنهائها على المرمى، بينما اعتمد لاعبو الفيحاء على تأمين مناطقهم الدفاعية وحرمان لاعبي الهلال من الوصول للمرمى.

ولم ينجح لاعبو الهلال في تسديد أي كرة على المرمى من 10 محاولات، وخرجت 7 كرات من الملعب واعترض الدفاع 3، فيما سدد لاعبو الفيحاء كرتين على المرمى من محاولتين فقط طوال الشوط الثاني



وبشكل مجمل، سدد لاعبو الهلال كرتين على المرمى من 17 محاولة، وخرجت 11 كرة من الملعب واعترض الدفاع 4، فيما سدد لاعبو الفيحاء 4 كرات على المرمى من 5 محاولات وخرجت واحدة من الملعب.

واستحوذ الهلال على مجريات اللعب بنسبة 70%، مقابل 30% لصالح فريق الفيحاء.



وبالفوز في مباراة اليوم، يتأهل الفيحاء للنهائي وينتظر مواجهة الفائز من اتحاد جدة والنصر في مباراة نصف النهائي، والتي تنطلق في تمام الثامنة مساءً.