الخميس 26 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

خالد الجندي يكشف معنى كلمة «تطبيل» وفيما كانوا يستخدمونها قديمًا

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن مصطلح "الطبال"، معناه الشخص الذي ينافق حتى يرتقي لمنصب أو وزارة أو مكانة.

قرع الطبول لتحميس الجنود

وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن مصطلح "التطبيل" هل يقصد به الحماس للوطن أو المدح؟، مؤكدًا أنه زمان كانوا يحمسون الجنود عند دخولهم للمعركة بقرع الطبول.

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الشيعة كانوا يتهمون من يحب آل بيت النبي عليه السلام بأنهم من الرافضة فرد عليهم الإمام الشافعي قائلًا: "إن كان رفضاً حب آل محمد... فليشهد الثقلان أني رافضي". 

كما كشف خلال الحلقة أن من يرفض الإبلاغ عن شخص متهرب من عمله أو مرتشي، فإنه بذلك يكن خائنًا لله ولرسوله.

خالد الجندي تطبيل زمان الجنود الشيعة متهرب مرتشي

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