الخميس 26 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

محمد أنور ينتهى من تصوير مشاهده بفيلم «البطة الصفرا»

محمد انور
محمد انور

يشارك الفنان محمد أنور في فيلم “البطة الصفرا” الذي يخوض بطولته محمد عبدالرحمن "توتة" والفنانة غادة عادل، والمقرر عرضه خلال موسم صيف 2023 الجاري.

ويظهر أنور خلال أحداث العمل كضيف شرف، وانتهى من تصوير مشاهده، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حيث تجسد غادل عادل دور زعيمة عصابة ويعاونها الفنان محمد عبدالرحمن في عمليات السطو، قبل أن يتورطا في مشاكل جمة وسط مواقف كوميدية.

"البطة الصفراء" قصة وسيناريو وحوار محمود عزت، ويشارك في بطولته صلاح عبدالله، سامي مغاوري، عمرو رمزي، فرح الزاهد، وإبرام سمير.

ويضم فيلم «البطة الصفرا» نخبة من أبرز الفنانين، منهم، غادة عادل، فرح زاهد، حسن أبوالروس، كما يشارك نخبة من أبرز الفنانين ضيوف شرف، منهم، صلاح عبدالله، سامي مغاوري، عمرو رمزي، والفيلم قصة وسيناريو وحوار محمود عزت ومروة عامر.

الفنان محمد عبد الرحمن الفنانه غاده عادل الفنان محمد أنور ود ع واب محمد عبد الرحمن

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