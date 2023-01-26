الخميس 26 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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أستاذ اقتصاد: مصر والهند يمثلان قيمة كبيرة لبعضهما البعض

زيارة الرئيس السيسي
زيارة الرئيس السيسي للهند

كشف الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد ومستشار بالبنك الدولي، عن مدى أهمية التعاون بين مصر والهند في هذا التوقيت، مؤكدًا أن كل دولة تمثل قيمة كبيرة للدولة الأخرى فيما يخص حجم التجارة المتبادلة بين الدولتين وأيضًا الاستثمارات المتبادلة.

وأضاف عنبر خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز» الخميس، أن حجم التبادل التجاري بين مصر والهند يشهد نموًا ملحوظًا، حيث وصل حجم الاستيراد والتصدير إلى 7.5 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الهند تعد سابع شريك تجاري لمصر، وثالث أهم مكان للتصدير، كما أن مصر تعتبر بالنسبة للهند نافذة نحو الأسواق الإفريقية.

وتابع: «مصر بالنسبة للهند فيما يتعلق بالقارة الإفريقية تعتبر هي المدخل الأساسي ومن أهم الدول للنفاذ نحو الأسواق الإفريقية، وهذا الأمر سيتم تعظيم فائدته بعد تدشين منطقة التجارة الحرة القارية التي تعد واحدة من أهم وأعظم مناطق التجارة الحرة في تاريخ منظمة التجارة الدولية».

وتابع أن هناك أكثر من 50 شركة هندية تعمل داخل السوق المصرية، وبالنظر إلى الهيكل السلعي والخدمي للدولتين، فهناك اختلاف واضح بينهما، وهذا ما يؤهل النمو المطرد في التبادل التجاري بين الدولتين.

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