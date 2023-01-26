31 يناير آخر موعد لتسليم الأعمال بمسابقة الوقف الخيري بهيئة قضايا الدولة

حددت اللجنة العليا لوقف المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري، برئاسة المستشار محمد بكر رئيس قضايا الدولة وناظر الوقف الخاص 31 يناير الجاري كآخر موعد لتلقي الأعمال بجائزة خدمة الدعوة والفقه الإسلامي، وذلك تحت عنوان التغيرات المناخية في ميزان الفقه الإسلامي.

فيما جاء الموضوع الثاني بعنوان تجديد الخطاب الدعوي والإسلامي في منهج الشيخ الشعراوي، وقررت اللجنة تخصيص مبلغ 40 ألف قيمة الجوائز، بحيث يكون لكل موضوع مبلغ 20 ألف جنيه، كما قررت منح جوائز تقديرية للفائز الثاني والثالث بأحد الموضوعات.

وتقدم الأبحاث بمقر الهيئة بالمهندسين بموجب إيصال، ويتكون البحث من 70 صفحة، ولا يزيد عن 150 صفحة، ويسلم مع البحث ملخص لا يتجاوز 20 صفحة.

ويشترط في البحث المقدم أن يكون معدٱ للمسابقة ولايكون تقدم به في أي من المسابقات أو تم نشره، وأن يتضمن إضافات واجتهادات تعود بالنفع على المسلمين في جميع أنحاء العالم.

وأن يكون من حق لجنة الوقف طبع ونشر البحث في أي وقت دون الرجوع لصاحبه، وعلى الأبحاث الغير فائزة استردادها خلال ثلاثة شهور.