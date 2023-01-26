«دقلو» و«أبى أحمد» يبحثان علاقات البلدين والتطورات فى السودان والمنطقة

استقبل نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو، اليوم، رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، وبحث اللقاء العلاقات الثنائية الوثيقة بين السودان وإثيوبيا وسبل تطويرها وتعزيزها، بما يخدم مصالح شعبي البلدين وشعوب المنطقة، إلى جانب التطورات السياسية الراهنة التي يشهدها السودان والمنطقة.

وأعلن نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، عن ترحيبه بزيارة رئيس الوزراء الإثيوبي للسودان، مؤكدًا أزلية واستراتيجية العلاقات بين البلدين بحكم الروابط الأخوية العميقة، والحرص المتبادل على تعزيزها وتطويرها، بما يحقق المصلحة المشتركة للدولتين.

وأكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين في المحافل الإقليمية والدولية، إلى جانب العمل على ترقية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لمصلحة البلدين ودول المنطقة.

وقدم نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، شرحًا مفصلًا حول التطورات السياسية الراهنة التي تشهدها البلاد، والجهود المبذولة على ضوء الاتفاق الإطاري الموقع في الخامس من ديسمبر الماضي، معلنًا التزامهم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه لتحقيق الاستقرار في البلاد، مشددًا على ضرورة تعاون الأطراف على تنفيذ الاتفاق لتجاوز الأزمة السياسية واستكمال الفترة الانتقالية.

إلى ذلك أعرب رئيس الوزراء الإثيوبي، عن سعادته البالغة بزيارة السودان، مؤكدًا عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، بحكم الجوار والاحترام المتبادل الذي يرتكز على التعاون والتنسيق المشترك في المجالات كافة، مؤكدًا حرص بلاده على استقرار السودان الذي يشكل دعامة أساسية لتحقيق التنمية والاستقرار في المنطقة، لما يتمتع به من إمكانيات كبيرة في المجالات كافة، مشيرًا إلى تطلعهم لتعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وأكد أن بلاده تدعم جهود السودانيين في التوصل إلى حلول للأزمة السياسية التي يشهدها السودان، داعيًا إلى ضرورة تعاون الأطراف السودانية فيما بينها، وتغليب المصلحة الوطنية لتحقيق الأمن والاستقرار.

وفيما يتصل بعملية السلام في إثيوبيا قدم أبي أحمد، تنويرًا حول التطورات الإيجابية التي تشهدها إثيوبيا على ضوء عملية السلام الموقعة.