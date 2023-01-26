الخميس 26 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تزامنًا مع احتفالات عيد الشرطة..

انعقاد غرفة الطوارئ والأزمات فى «صحة الإسماعيلية»

جانب من الحدث
جانب من الحدث

انعقدت اليوم غرفة الطوارئ والأزمات بمديرية الصحة بالإسماعيلية برئاسة الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة، بحضور أعضاء لجنة الأزمات وفريق الإشراف بالمديرية تزامنًا مع احتفالات عيد الشرطة المصرية والعطلات الرسمية.

وأكد وكيل وزارة الصحة، رفع المديرية درجة الاستعداد القصوى بجميع مستشفيات المحافظة، والتأكد من جاهزية الفرق الطبية وأرصدة الأدوية والمستلزمات بجميع أماكن تقديم الخدمة بالمحافظة.

وأشار "حطب" إلى مرور ومتابعة فرق الإشراف المستمرة لاستقبال الحالات الطارئة بكل المستشفيات ووجود الفرق الطبية بجميع الإدارات الصحية بالمحافظة، وتلقي الغرفة أي شكاوى أو بلاغات على مدار الساعة.

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