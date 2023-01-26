الخميس 26 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

صاحب محل يتهم 3 بسرقة كرتونة سجائر بـ11 ألف جنيه فى بنها

سجائر
سجائر

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية، من جهودها لكشف ملابسات اتهام صاحب محل 3 أشخاص مجهولين بمغافلته وسرقة كرتونة سجائر ثمنها يصل إلى 11 ألف جنيه، والهروب بها من محله التجاري في منطقة كفرالجزار مركز بنها.

وبدورها كلفت أجهزة التحقيق بمركز بنها، أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بسرعة تحديد هوية المتهمين وتفريغ الكاميرات بمحل الواقعة للتوصل لتحديد الجناة وملابسات الواقعة بالكامل.

كانت منطقة كفرالجزار مركز بنها بمحافظة القليوبية، شهدت واقعة سرقة محل، حيث قام 3 أشخاص بمغافلة بائع بالمحل وسرقة كرتونة سجائر بوكس تصل تكلفتها 11 ألف جنيه والهروب من موقع ارتكاب جريمتهم.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا بتلقي مركز شرطة بنها بلاغا من صاحب المحل ويدعي "على جودة"، يتهم فيه 3 أشخاص رصدتهم كاميرات المراقبة بالمحل أثناء قيامهم بمغافلة البائع بالمحل ودخول أحدهم إلى مكان وجود البضائع وحمله كرتونة سجائر كاملة وسرقتها والفرار بها، وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 1385 لسنة 2023 جنح مركز بنها.

وأدلي المجنى عليه، بأقواله أمام جهات التحقيق، أنه تمت مغافلة عامل المحل وسرقة كرتونة سجائر سليمة بها 50 قاروصة بوكس، يصل ثمنها إلى 11 ألف جنيه.

الأجهزة الأمنية محافظة القليوبية كرتونة سجائر

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وائل لطفي

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