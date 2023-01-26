الخميس 26 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

‎قسم للكتب المخفضة في جناح «القومي للترجمة» بمعرض القاهرة

معرض الكتاب في يومه
معرض الكتاب في يومه الأول

يشارك المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامي، في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54 بمجموعة كبيرة من الإصدارات، ويقدم خلال المعرض قسمًا للكتب المخفضة، والتي يبلغ سعرها أقل من 20 جنيها.

‎تضم القائمة المخفضة عددًا كبيرًا من الكتب نذكر منها: ”مكتبة الاسكندرية فك طلاسم اللغز"،"الأدب الفارسي القديم"،"ترجمات يحيي حقي"، "من سيطعم العالم"، "الشعر الأفريقي المعاصر "، "ليلة السبت والقوة الغاشمة"، "رقصة الموت"، "ألف حياة وحياة"، "قرار رفيع" مختارات من الأدب القصصي الألماني العصر الوسيط"، "علامات على تاريخ المسرح التعبيري”، ”جدار الصبر”، ”تتمسكن حتى تتمكن” ،”بدايات ونهايات” ،”سن الأسد”،"الزوج و القطة"،"حوارات وقصص وقصائد"، "ثلاثة أعمال مسرحية" ،"خاتمان من أجل سيدة"،"أطراف حديث في صقلية الجنة تقريبًا،‎ “رحلة إلى مصر وسوريا وفلسطين”، "قصائد مترو نيويورك"، "الدليل الصغير في كتابة المرأة العربية”، ”هرقل مجنونا” ،"العنف والنبؤة"، عولس"، "أندريه جيد،‎ "حركة الإصلاح في التراث "الاسلامي،"الإسلام والتجديد في مصر"، "انثربولوجيا الطعام والجسد “، ”دساتير العالم -سويسرا” ، "دساتير العالم -السويد"، دساتير العالم كوريا"، دساتير العالم -اسبانيا"، "الديمقراطية الأمريكية"، "الأرض والتطور البشري"، "العلم الإغريقي"، "مادة الحياة"، "من سيطعم العالم" ،"الموسيقى والغناء في الف ليلة وليلة" ،"عن الضيافة" ،"أوبرا ماهوجني"،"القول التام في التعليم "،"عرب لا نراهم" ،"العولمة و مناهضوها" ،"مشروع السلام الدائم" ،"العلم و البداهة،‎ ثورة الشك والأميرة المتغطرسة"، "القزم يطلق الكرة الصغيرة"، "مختارات من الشعر الفارسي"، "مختارات من الشعر اليوناني الحديث "و"فن الشعر".

جدير بالذكر أن المركز يشارك بإصداراته بقاعة 2 جناح b4 ويقدم خصم 25% على جميع الإصدارات و50% على كتب الأطفال.

وتحمل الدورة الحالية لمعرض الكتاب شعار: "على اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع"، وتستمر فعالياتها خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير 2023، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة. 

وتشهد النسخة الحالية تواجد 1047 ناشراً مصرياً وعربياً وأجنبياً، ومشاركة 53 دولة، منها دول تُشارك لأول مرة، هي المجر، وجمهورية الدومينيكان.

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

المركز القومي للترجمة الدكتورة كرمة سامي معرض القاهره الدولي للكتاب مكتبة الاسكندرية فك طلاسم اللغز

رئيس التحرير

وائل لطفي

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