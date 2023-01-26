معهد التخطيط: قطاع السياحة يمثل أهمية كبيرة للاقتصاد المصري

قال الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، إن قطاع السياحة يمثل أهمية كبيرة للاقتصاد المصري ليس فقط لمساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، ولكن أيضًا لمساهمته في تحسين أوضاع ميزان المدفوعات، حيث يعد ثالث أكبر مصدر للدخل الأجنبي للبلاد بعد الصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، كما يسهم القطاع في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

جاء ذلك خلال الحلقة الرابعة من حلقات لقاء الخبراء الموسم الأكاديمي 2022/2023 التي عقدها معهد التخطيط القومي لمناقشة الفرص والتحديات أمام قطاع السياحة، وسبل وآليات تعزيز وتطوير أداء القطاع في مصر، وذلك بحضور نخبة من الأساتذة والخبراء المتخصصين من وزارتيِّ السياحة والآثار، والبيئة، وشركات السياحة، والجهات المعنية من ممثلي غرف السياحة والفنادق ونقابة المرشدين السياحيين إلى جانب مشاركة ممثلي الإعلام للحديث عن دور الإعلام في دعم القطاع السياحي.

واستعرض المشاركون في اللقاء حجم الأضرار التي لحقت بقطاع السياحة، حيث كان القطاع السياحي أكبر القطاعات تأثرًا بالأزمات المتتالية بدءًا من كوفيد 19 وصولًا للأزمة الروسية الأوكرانية، حيث كانتا روسيا وأوكرانيا مصدرين رئيسيين للتدفق السياحي، ومع دخول عام 2022 بدأت صناعة السياحة والسفر عالميا في التعافي. وتعززت النتائج من خلال الطلب القوي المكبوت،وتحسين مستويات الثقة ورفع القيود في عدد متزايد من الوجهات.

وانتهى اللقاء إلى مجموعة من التوصيات من بينها التأكيد على أن تنشيط وتنمية قطاع السياحة هو هدف قومي يجب أن يحظى بدعم رئاسي، والتشديد على ضرورة تكاتف جهود كافة الجهات والمؤسسات المعنية، إلى جانب تفعيل دور المجلس الأعلى للسياحة.

وفي ظل صعوبة الوصول إلى تحقيق هدف الـ 30 مليون سائح رأى المشاركون البدء بالتركيزعلى تحقيق هدف الـ 30 مليار دولار إيرادات من قطاع السياحة المصري، مع إعادة النظر في تداخل الاختصاصات بين الوزارات والهيئات المعنية وثيقة الصلة بنشاط السياحة والتنسيق بينها، وتفادي فرض رسوم فجائية على النشاط السياحي، إلى جانب التركيز على الوعي والتثقيف السياحي بداية من قطاع التعليم، ومعرفة ما هي السياحة وأنواعها، وكذلك العمل على إيجاد منتجات سياحية جديدة (تنمية وجهة سياحية أو مزار سياحي جديد وإبراز معالمه) لجذب السائحين إليه، ومن ثم تحقيق ميزة تنافسية بين دول المنطقة.